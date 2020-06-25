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Божович продолжит тренировать «Крылья Советов»

25 июня 2020, 23:25
5

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович останется на своем посту.

Сегодня, 25 июня, состоялось заседание совета директоров самарского клуба, в ходе которого рассматривалась отставка черногорского специалиста.

«Предложил отправить в отставку главного тренера «Крыльев Советов» – Миодрага Божовича! К большому сожалению, моe предложение не было поддержано», – написал в твиттере член совета директоров «Крыльев» Александр Милеев.

  • 52-летний Божович возглавляет команду с октября 2018 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2020 года.
  • По итогам 23 туров «Крылья» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Твиттер Александра Милеева
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Божович Миодраг
Комментарии (5)
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paracetamol
1593151726
Божич - хороший тренер, руководство КС тупое. Зачем было Соболя, например, за копейки продавать прямому конкуренту?
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gambler35
1593161891
Ну правильно, в первой лиге и местный тренер сойдет, еще и почти за бесплатно.
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моэм
1593169197
Похоже Совет директоров решил не вешать всех собак на Миодрага за собственные решения , ослабившие команду … а у интригана Милеева , кстати участника продажи Соболева , не получилось перевести стрелки на Божовича , и кресло под ним по прежнему "горит".
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RJM555
1593169786
Божович тренер хороший, но если у него с самого начала получается то клуб рвет всех если не пошло значит не будет толку надо расставаться и это надо было делать в начале сезона
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