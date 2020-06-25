Божович продолжит тренировать «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович останется на своем посту.

Сегодня, 25 июня, состоялось заседание совета директоров самарского клуба, в ходе которого рассматривалась отставка черногорского специалиста.

«Предложил отправить в отставку главного тренера «Крыльев Советов» – Миодрага Божовича! К большому сожалению, моe предложение не было поддержано», – написал в твиттере член совета директоров «Крыльев» Александр Милеев.