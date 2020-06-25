Божович продолжит тренировать «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович останется на своем посту.
Сегодня, 25 июня, состоялось заседание совета директоров самарского клуба, в ходе которого рассматривалась отставка черногорского специалиста.
«Предложил отправить в отставку главного тренера «Крыльев Советов» – Миодрага Божовича! К большому сожалению, моe предложение не было поддержано», – написал в твиттере член совета директоров «Крыльев» Александр Милеев.
- 52-летний Божович возглавляет команду с октября 2018 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2020 года.
- По итогам 23 туров «Крылья» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Твиттер Александра Милеева