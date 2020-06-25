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    Рамос – о судействе в матчах «Реала»: «Не считаю, что есть предвзятость. Люди много выдумывают»

    Капитан «Реала» Серхио Рамос отреагировал на критику в адрес своего клуба на фоне нескольких спорных судейских решений.

    «Вокруг нас генерируется шумиха, потому что мы лидируем в чемпионате. До этого столько разговоров не было. Я не думаю, что есть предвзятость и решения принимаются в чью-либо пользу. Кажется, будто мы должны благодарить судей за то, что находимся на первом месте. Люди много выдумывают», – сказал Рамос.

    • «Реал» имеет одинаковое количество очков с «Барселоной», но опережает конкурента по результатам личных встреч.
    • Следующий соперник мадридцев – «Эспаньол».
    • Столичная команда не выигрывала чемпионат Испании с 2017 года.

    Источник: Marca

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