Рамос – о судействе в матчах «Реала»: «Не считаю, что есть предвзятость. Люди много выдумывают»

Капитан «Реала» Серхио Рамос отреагировал на критику в адрес своего клуба на фоне нескольких спорных судейских решений.

«Вокруг нас генерируется шумиха, потому что мы лидируем в чемпионате. До этого столько разговоров не было. Я не думаю, что есть предвзятость и решения принимаются в чью-либо пользу. Кажется, будто мы должны благодарить судей за то, что находимся на первом месте. Люди много выдумывают», – сказал Рамос.