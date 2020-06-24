РФС – о матче «Шинник» – «Урал»: «Бавин и Аугустыняк сделали разницу»

РФС дал комментарий после четвертьфинального матча Кубка России между «Шинником» и «Уралом» (0:2). Встреча прошла без зрителей.

«Голы четвертьфинала Кубка России «Шинник» – «Урал». Юрий Бавин и Рафал Аугустыняк сегодня сделали разницу», – написал РФС, который проводит турнир.

«Урал» в третий раз за последние четыре года вышел в полуфинал Кубка России.

Для «Шинника» матч стал первым официальным с марта.

В полуфинале уральцы сыграют с «Химками».