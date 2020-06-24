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    РФС – о матче «Шинник» – «Урал»: «Бавин и Аугустыняк сделали разницу»

    РФС дал комментарий после четвертьфинального матча Кубка России между «Шинником» и «Уралом» (0:2). Встреча прошла без зрителей.

    «Голы четвертьфинала Кубка России «Шинник» – «Урал». Юрий Бавин и Рафал Аугустыняк сегодня сделали разницу», – написал РФС, который проводит турнир.

    • «Урал» в третий раз за последние четыре года вышел в полуфинал Кубка России.
    • Для «Шинника» матч стал первым официальным с марта.
    • В полуфинале уральцы сыграют с «Химками».

    Источник: твиттер РФС

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