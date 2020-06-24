РФС – о матче «Шинник» – «Урал»: «Бавин и Аугустыняк сделали разницу»

Удачи Уралу в РПЛ!
РФС дал комментарий после четвертьфинального матча Кубка России между «Шинником» и «Уралом» (0:2). Встреча прошла без зрителей.
«Голы четвертьфинала Кубка России «Шинник» – «Урал». Юрий Бавин и Рафал Аугустыняк сегодня сделали разницу», – написал РФС, который проводит турнир.
- «Урал» в третий раз за последние четыре года вышел в полуфинал Кубка России.
- Для «Шинника» матч стал первым официальным с марта.
- В полуфинале уральцы сыграют с «Химками».
Голы четвертьфинала Олимп-Кубка России «Шинник» – «Урал». Бавин и Аугустыняк сегодня сделали разницу. pic.twitter.com/Mc8KDR64ds— РФС (@rfsruofficial) June 24, 2020