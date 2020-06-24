«СЭ»: Головин сдал отрицательный тест на коронавирус, в «ПСЖ» и «Тулузе» выявлены случаи заражения

Игроки «Монако» прошли тестирование на коронавирус перед началом подготовки к новому сезону.

По информации «Спорт-Экспресса», тест полузащитника монегасков Александра Головина показал отрицательный результат.

Чемпион Франции – «ПСЖ» – объявил о трех случаях заражения среди футболистов и одном – у сотрудников клуба. Также коронавирусом заразились четыре игрока «Тулузы».