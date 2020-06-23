Журналист RT Алейшо: «Рубин» хотел купить Вагнера Лава»

«Рубин» интересовался экс-форвардом ЦСКА Вагнером Лавом, пишет журналист Russia Today Фабио Алейшо.
«Рубин» тоже хотел Вагнера. У него хорошие отношения с Леонидом Слуцким. Но Вагнер Лав даже не рассматривал их предложение, так как в России он хочет играть только за ЦСКА», – написал Алейшо в твиттере.
Вагнер Лав рассказал в своем инстаграме о переходе в «Кайрат». Позже генеральный директор казахстанского клуба Марат Баймуханов опроверг эту информацию.
- Бразилец расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.
- Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе московской команды футболист забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
Источник: Твиттер Фабио Алейшо
Фабио Алейшо - бразильский журналист телеканала Russia Today, продюссер RT на испанском языке.