Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Журналист RT Алейшо: «Рубин» хотел купить Вагнера Лава»

    «Рубин» интересовался экс-форвардом ЦСКА Вагнером Лавом, пишет журналист Russia Today Фабио Алейшо.

    «Рубин» тоже хотел Вагнера. У него хорошие отношения с Леонидом Слуцким. Но Вагнер Лав даже не рассматривал их предложение, так как в России он хочет играть только за ЦСКА», – написал Алейшо в твиттере.

    Вагнер Лав рассказал в своем инстаграме о переходе в «Кайрат». Позже генеральный директор казахстанского клуба Марат Баймуханов опроверг эту информацию.

    • Бразилец расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.
    • Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе московской команды футболист забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

    Источник: Твиттер Фабио Алейшо

    Фабио Алейшо - бразильский журналист телеканала Russia Today, продюссер RT на испанском языке.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:20
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77321
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru