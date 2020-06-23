Журналист RT Алейшо: «Рубин» хотел купить Вагнера Лава»

«Рубин» интересовался экс-форвардом ЦСКА Вагнером Лавом, пишет журналист Russia Today Фабио Алейшо.

«Рубин» тоже хотел Вагнера. У него хорошие отношения с Леонидом Слуцким. Но Вагнер Лав даже не рассматривал их предложение, так как в России он хочет играть только за ЦСКА», – написал Алейшо в твиттере.

Вагнер Лав рассказал в своем инстаграме о переходе в «Кайрат». Позже генеральный директор казахстанского клуба Марат Баймуханов опроверг эту информацию.