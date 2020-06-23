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  • Смертин: «Несколько человек пытались оскорбить Малкома на расовой почве. Фан-сектор ЦСКА их не поддержал»

Смертин: «Несколько человек пытались оскорбить Малкома на расовой почве. Фан-сектор ЦСКА их не поддержал»

23 июня 2020, 17:47
12

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал решение КДК РФС оштрафовать ЦСКА за оскорбление фанатами москвичей нападающего «Зенита» Малкома.

«Мы согласны с решением КДК. К сожалению, на матче ЦСКА — «Зенит» произошла ситуация, когда несколько человек попытались оскорбить Малкома на расовой почве. Это была провокация и важно отметить, что фан-сектор ЦСКА не поддержал данную группу лиц. Клуб проводит последние годы большую работу по борьбе с проявлениями дискриминации, что в РФС не раз отмечали и мы уверены, что данные лица понесут персональную ответственность», — сказал Смертин.

КДК РФС оштрафовал ЦСКА за оскорбления фанатов в адрес Малкома

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Малком
Комментарии (12)
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serhio80
1592926501
В бзените нету же загорелых) ну так бомжи по крайней мере рассказывали)
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Garrincha58
1592926940
да вы их и не найдёте этих лиц, вы просто не хрена не можете только должностя занимать и бабло грести, блин офицер придумали же лучше бы мальчишек тренировал
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морозз
1592929995
Весь фан сектор коней в упоении ухал и охал на весь стадион а оказывается по мнению чиновника ухали 2 фана! Бомжи в шоке, обычно уханье это их конёк а тут такой форс мажор!
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general.lizyukov
1592931059
Несколько человек пыталось, фан-сектор не поддержал - но клуб всё равно наказали? вы там все шизофреники, что ли? Если выявили пассажиров - преследуйте их персонально, по закону, вы же это пресловутый закон о болельщиках продвигали. Или он не работает, как и всё в вашей богадельне? На след.матч залезут в сектор зенита и будут ухать **** и кидаться бананами - оштрафуют зенит или ЭДПН?
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portero
1592941603
хорошая новость, но почеиу не вычислить этих лиц? опять клубу штраф...
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Hektor 84
1592946715
Звёздный час Смертина
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paracetamol
1592948035
Фан-сектор ЦСКА их не поддержал, поскольку сам пытался оскорбить Малкома на расовой почве
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zigbert
1593085109
Отвечать должен виновник инцидента а не все болельщики и команда.
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