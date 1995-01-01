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    Смертин: «Несколько человек пытались оскорбить Малкома на расовой почве. Фан-сектор ЦСКА их не поддержал»

    Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал решение КДК РФС оштрафовать ЦСКА за оскорбление фанатами москвичей нападающего «Зенита» Малкома.

    «Мы согласны с решением КДК. К сожалению, на матче ЦСКА — «Зенит» произошла ситуация, когда несколько человек попытались оскорбить Малкома на расовой почве. Это была провокация и важно отметить, что фан-сектор ЦСКА не поддержал данную группу лиц. Клуб проводит последние годы большую работу по борьбе с проявлениями дискриминации, что в РФС не раз отмечали и мы уверены, что данные лица понесут персональную ответственность», — сказал Смертин.

    КДК РФС оштрафовал ЦСКА за оскорбления фанатов в адрес Малкома

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2255

      general.lizyukov 23 минуты назад

      Несколько человек пыталось, фан-сектор не поддержал - но клуб всё равно наказали? вы там все шизофреники, что ли?
      Если выявили пассажиров - преследуйте их персонально, по закону, вы же это пресловутый закон о болельщиках продвигали. Или он не работает, как и всё в вашей богадельне?
      На след.матч залезут в сектор зенита и будут ухать **** и кидаться бананами - оштрафуют зенит или ЭДПН?

      1
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      Рейтинг: +3197

      морозз 41 минуту назад

      Весь фан сектор коней в упоении ухал и охал на весь стадион а оказывается по мнению чиновника ухали 2 фана! Бомжи в шоке, обычно уханье это их конёк а тут такой форс мажор!

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      Рейтинг: +10413

      Garrincha58 1 час назад

      да вы их и не найдёте этих лиц, вы просто не хрена не можете только должностя занимать и бабло грести, блин офицер придумали же лучше бы мальчишек тренировал

      0
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      Рейтинг: +2080

      serhio80 1 час назад

      В бзените нету же загорелых) ну так бомжи по крайней мере рассказывали)

      2
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      Рейтинг: +1220

      Питерский князь 2 часа назад

      На матче с Динамо, якобы фанат Зенита кинул питарду, играть не смог, нытик (а если бы был бы наш, его бы сразу слили). Теперь нашего стибут и хоть бы хны.
      Жать мАсквичей нода!
      Быдло народ!

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      Рейтинг: +708

      valkam72 > Питерский князь 45 минут назад

      Что за "нода"? Новый слэнг от педикулезных? Нода, пИтарду, стИбут - князь то неуч. Вот как раз быдлятина и есть.

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