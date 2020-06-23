Смертин: «Несколько человек пытались оскорбить Малкома на расовой почве. Фан-сектор ЦСКА их не поддержал»

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал решение КДК РФС оштрафовать ЦСКА за оскорбление фанатами москвичей нападающего «Зенита» Малкома.

«Мы согласны с решением КДК. К сожалению, на матче ЦСКА — «Зенит» произошла ситуация, когда несколько человек попытались оскорбить Малкома на расовой почве. Это была провокация и важно отметить, что фан-сектор ЦСКА не поддержал данную группу лиц. Клуб проводит последние годы большую работу по борьбе с проявлениями дискриминации, что в РФС не раз отмечали и мы уверены, что данные лица понесут персональную ответственность», — сказал Смертин.

КДК РФС оштрафовал ЦСКА за оскорбления фанатов в адрес Малкома