Смертин: «Несколько человек пытались оскорбить Малкома на расовой почве. Фан-сектор ЦСКА их не поддержал»

Несколько человек пыталось, фан-сектор не поддержал - но клуб всё равно наказали? вы там все шизофреники, что ли?
Если выявили пассажиров - преследуйте их персонально, по закону, вы же это пресловутый закон о болельщиках продвигали. Или он не работает, как и всё в вашей богадельне?
На след.матч залезут в сектор зенита и будут ухать **** и кидаться бананами - оштрафуют зенит или ЭДПН?
Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал решение КДК РФС оштрафовать ЦСКА за оскорбление фанатами москвичей нападающего «Зенита» Малкома.
«Мы согласны с решением КДК. К сожалению, на матче ЦСКА — «Зенит» произошла ситуация, когда несколько человек попытались оскорбить Малкома на расовой почве. Это была провокация и важно отметить, что фан-сектор ЦСКА не поддержал данную группу лиц. Клуб проводит последние годы большую работу по борьбе с проявлениями дискриминации, что в РФС не раз отмечали и мы уверены, что данные лица понесут персональную ответственность», — сказал Смертин.
КДК РФС оштрафовал ЦСКА за оскорбления фанатов в адрес Малкома