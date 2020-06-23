Форвард «Бернли»: «Люди, стоящие за баннером «Жизни белых важны», не относятся к нашему клубу или городу»

Нападающий «Бернли» Джей Родригес раскритиковал появление самолета с баннером «Жизни белых важны» во время матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:5),

«Люди, которые стоят за этим баннером, не представляют наш город, клуб или наших невероятных фанатов. Это неприемлемо», – написал Родригес.

Перед стартовым свистком игроки встали на колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

В это время над стадионом пролетел самолет с надписью White Lives Matter Burnley («Жизни белых важны, «Бернли»).

Авиатранспорт сделал несколько кругов, прежде чем улететь.

Самолeт с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом во время матча «Манчестер Сити» – «Бернли»