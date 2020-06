Самолeт с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом во время матча «Манчестер Сити» – «Бернли»

Во время матча 30-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Бернли» неизвестные запустили самолет с баннером «Жизни белых важны».

Летательный аппарат начал кружить над стадионом сразу после того, как футболисты встали на колено в рамках акции поддержки движения Black Lives Matter (Жизни чeрных важны).

«Бернли» счел появившийся баннер оскорбительным и извинился за произошедшее.

BREAKING Plane flies «White Lives Matter» banner during Man City vs Burnley after players take knee https://t.co/DIIKGwDwDl pic.twitter.com/gk5phHFi0r