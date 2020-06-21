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    ЦСКА ответил Селюку, который призвал уволить Гончаренко

    ЦСКА на официальном сайте ответил на слова футбольного агента Дмитрия Селюка. Он ранее призвал уволить главного тренера московской команды Виктора Гончаренко.

    «После вчерашнего матча с «Зенитом» главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвергся неадекватным нападкам со стороны футбольного агента Дмитрия Селюка. ЦСКА заявляет, что считает абсолютно неприемлемыми комментарии Селюка, а тем более беспочвенные и надуманные обвинения в адрес нашего тренера.

    Еще более возмутительными его действия являются в свете того, что в ЦСКА есть футболист, чьи интересы представляет Селюк. Вероятно, именно стремлением надавить на клуб и тренерский штаб вызваны высказывания агента. Но нам и, полагаем, абсолютному большинству болельщиков не интересно мнение г-на Селюка по футбольным вопросам.

    ЦСКА оставляет за собой право принять предусмотренные законом меры для защиты интересов клуба и тренерского штаба от клеветнических заявлений и деструктивных действий посторонних лиц», – говорится в заявлении клуба.

    • Селюк – агент защитника Седрика Гогуа.
    • Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА после разгрома от «Зенита» (0:4).

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    21.06.2020 23:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1512

      Genz 32 минуты назад

      ЦСКА ответили,как в казарме по уставу.

      0
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      Рейтинг: +472

      NewLife 45 минут назад

      Я не являюсь болельщиком ЦСКА, тем более почитателем Селюка и не нашел в его заметке "клеветнических заявлений и деструктивных действий". Все имеют право на корректное выражение своего мнения, в том числе и Селюк. Не стоит руководству клуба так истерить.

      1
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      Рейтинг: +12746

      Dominator777 > NewLife 24 минуты назад

      Ну куда ты лезешь со свиным рылом в калашный ряд?

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