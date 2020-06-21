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ЦСКА ответил Селюку, который призвал уволить Гончаренко

21 июня 2020, 23:58
27

ЦСКА на официальном сайте ответил на слова футбольного агента Дмитрия Селюка. Он ранее призвал уволить главного тренера московской команды Виктора Гончаренко.

«После вчерашнего матча с «Зенитом» главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвергся неадекватным нападкам со стороны футбольного агента Дмитрия Селюка. ЦСКА заявляет, что считает абсолютно неприемлемыми комментарии Селюка, а тем более беспочвенные и надуманные обвинения в адрес нашего тренера.

Еще более возмутительными его действия являются в свете того, что в ЦСКА есть футболист, чьи интересы представляет Селюк. Вероятно, именно стремлением надавить на клуб и тренерский штаб вызваны высказывания агента. Но нам и, полагаем, абсолютному большинству болельщиков не интересно мнение г-на Селюка по футбольным вопросам.

ЦСКА оставляет за собой право принять предусмотренные законом меры для защиты интересов клуба и тренерского штаба от клеветнических заявлений и деструктивных действий посторонних лиц», – говорится в заявлении клуба.

  • Селюк – агент защитника Седрика Гогуа.
  • Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА после разгрома от «Зенита» (0:4).

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор Селюк Дмитрий
Комментарии (27)
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NewLife
1592773741
Я не являюсь болельщиком ЦСКА, тем более почитателем Селюка и не нашел в его заметке "клеветнических заявлений и деструктивных действий". Все имеют право на корректное выражение своего мнения, в том числе и Селюк. Не стоит руководству клуба так истерить.
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Ганнибал Лектор
1592796367
Очевидно, что работорговец внаглую продавливает свои интересы. Совсем охренел
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Давид59
1592799610
"...нам и, полагаем, абсолютному большинству болельщиков не интересно мнение г-на Селюка по футбольным вопросам". А чего тогда реагируем?
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paracetamol
1592806583
Да пусть Ганчарка в конюшне остается. Еще немного, и пердив на носу.
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general.lizyukov
1592807019
Конечно, мнение селюка нам неинтересно, даже безотносительно его клиента в составе. Просто мнение.
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Retiremen_VMF
1592826125
Один комментатор уже рассказывал про то, что второе место не показатель, теперь у вас борьба за зону ЛЧ тоже ерунда. Ну тогда убирайте Гончаренко и вы посмотрите за что будет бороться ЦСКА в следующем сезоне.
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