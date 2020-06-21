Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Селюк – о Гончаренко: «Хочет уйти – и слава богу для ЦСКА»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, высказался насчет возможного ухода Виктора Гончаренко из московского клуба. Белорусский специалист после разгрома от «Зенита» (0:4) подал в отставку.

    «Хочет уйти – и слава богу для ЦСКА. Ситуация такова, что я уже видел там определенную реакцию, что его нужно до конца сезона оставить. Но зачем оставлять до конца сезона? Есть Онопко, Овчинников. Они могут исполнять обязанности тренера до конца сезона, они хотя бы будут пытаться что-то менять.

    В чем проблема Гончаренко? Я не хочу ни в коем случае что-то сказать из-за своего игрока. Еще с прошлого года перешло то, что игра этих трех защитников плюс отсутствие опорной зоны создают большой разрыв между обороной и нападением. И вообще ничего не меняется.

    ЦСКА не может выиграть ни одного матча, но он мог хотя бы взять и что-нибудь поменять. Они проиграли неделю назад «Арсеналу» абсолютно идентично. Играли те же защитники, все равно трешку пропустили, но в следующих матчах играют те же.

    По телевизору смотрю, как Губерниев умничает с популистскими высказываниями: вот, молодежь, туда-сюда. Ладно бы Губерниев из собственного кармана хоть одну команду содержал, тогда можно было бы развешивать этот популизм. А когда за огромные бюджетные деньги мы будем заниматься воспитанием того же Карпова...

    В нормальной команде всегда должна быть конкуренция. Если плохо сыграл, то сиди и жди. Это нормально. Но когда есть любимчики и нелюбимчики, то такого тренера изначально не должно быть в команде. И он совсем не пытается или не может ничего поменять. Скорее всего, второе. Я думаю, что нужно под аплодисменты сказать: «До свидания!»

    Эта белорусская плеяда: Скрипченко, Гончаренко и так далее. Где сейчас Скрипченко? Его даже в Белоруссии не берут. А здесь про него говорили, что это чуть ли не новый Клопп. И с Гончаренко пора прощаться. Надо вернуть в БАТЭ. Все на родину, к Лукашенко, там надо поднимать футбол», – сказал Селюк.

    • Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.
    • В этом сезоне команда занимает пятое место в турнирной таблице.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2020 23:31
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6210

      Persona_non_Grata 46 минут назад

      Не симпатизирую Гончаренко , но он дает результат выше потенциальных возможностей нынешнего ЦСКА .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17181

      DOCTOR PENALTY 58 минут назад

      Совсем не симпатизирую Селюку, но во многом он прав. Гончаренко достиг своего потолка, но этого сейчас слишком мало. Я ещё в прошлом году говорил об этом, меня жестоко заминусовали. А ведь здесь всё на поверхности. ++++++++++++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2227

      KPCCSPB 1 час назад

      Да уж, причём тут тренер, если игроки мажут с метра, и пенальти не забивают, и мяч из штрафной выбить не могут в 3... Игра есть, хоть и вялая, нету слаженности и координации... Они выше сриптака, а там на состав 60 лямов вложений.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77260
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru