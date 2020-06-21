Селюк – о Гончаренко: «Хочет уйти – и слава богу для ЦСКА»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, высказался насчет возможного ухода Виктора Гончаренко из московского клуба. Белорусский специалист после разгрома от «Зенита» (0:4) подал в отставку.

«Хочет уйти – и слава богу для ЦСКА. Ситуация такова, что я уже видел там определенную реакцию, что его нужно до конца сезона оставить. Но зачем оставлять до конца сезона? Есть Онопко, Овчинников. Они могут исполнять обязанности тренера до конца сезона, они хотя бы будут пытаться что-то менять.

В чем проблема Гончаренко? Я не хочу ни в коем случае что-то сказать из-за своего игрока. Еще с прошлого года перешло то, что игра этих трех защитников плюс отсутствие опорной зоны создают большой разрыв между обороной и нападением. И вообще ничего не меняется.

ЦСКА не может выиграть ни одного матча, но он мог хотя бы взять и что-нибудь поменять. Они проиграли неделю назад «Арсеналу» абсолютно идентично. Играли те же защитники, все равно трешку пропустили, но в следующих матчах играют те же.

По телевизору смотрю, как Губерниев умничает с популистскими высказываниями: вот, молодежь, туда-сюда. Ладно бы Губерниев из собственного кармана хоть одну команду содержал, тогда можно было бы развешивать этот популизм. А когда за огромные бюджетные деньги мы будем заниматься воспитанием того же Карпова...

В нормальной команде всегда должна быть конкуренция. Если плохо сыграл, то сиди и жди. Это нормально. Но когда есть любимчики и нелюбимчики, то такого тренера изначально не должно быть в команде. И он совсем не пытается или не может ничего поменять. Скорее всего, второе. Я думаю, что нужно под аплодисменты сказать: «До свидания!»

Эта белорусская плеяда: Скрипченко, Гончаренко и так далее. Где сейчас Скрипченко? Его даже в Белоруссии не берут. А здесь про него говорили, что это чуть ли не новый Клопп. И с Гончаренко пора прощаться. Надо вернуть в БАТЭ. Все на родину, к Лукашенко, там надо поднимать футбол», – сказал Селюк.