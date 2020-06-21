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Селюк – о Гончаренко: «Хочет уйти – и слава богу для ЦСКА»

21 июня 2020, 23:31
9

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, высказался насчет возможного ухода Виктора Гончаренко из московского клуба. Белорусский специалист после разгрома от «Зенита» (0:4) подал в отставку.

«Хочет уйти – и слава богу для ЦСКА. Ситуация такова, что я уже видел там определенную реакцию, что его нужно до конца сезона оставить. Но зачем оставлять до конца сезона? Есть Онопко, Овчинников. Они могут исполнять обязанности тренера до конца сезона, они хотя бы будут пытаться что-то менять.

В чем проблема Гончаренко? Я не хочу ни в коем случае что-то сказать из-за своего игрока. Еще с прошлого года перешло то, что игра этих трех защитников плюс отсутствие опорной зоны создают большой разрыв между обороной и нападением. И вообще ничего не меняется.

ЦСКА не может выиграть ни одного матча, но он мог хотя бы взять и что-нибудь поменять. Они проиграли неделю назад «Арсеналу» абсолютно идентично. Играли те же защитники, все равно трешку пропустили, но в следующих матчах играют те же.

По телевизору смотрю, как Губерниев умничает с популистскими высказываниями: вот, молодежь, туда-сюда. Ладно бы Губерниев из собственного кармана хоть одну команду содержал, тогда можно было бы развешивать этот популизм. А когда за огромные бюджетные деньги мы будем заниматься воспитанием того же Карпова...

В нормальной команде всегда должна быть конкуренция. Если плохо сыграл, то сиди и жди. Это нормально. Но когда есть любимчики и нелюбимчики, то такого тренера изначально не должно быть в команде. И он совсем не пытается или не может ничего поменять. Скорее всего, второе. Я думаю, что нужно под аплодисменты сказать: «До свидания!»

Эта белорусская плеяда: Скрипченко, Гончаренко и так далее. Где сейчас Скрипченко? Его даже в Белоруссии не берут. А здесь про него говорили, что это чуть ли не новый Клопп. И с Гончаренко пора прощаться. Надо вернуть в БАТЭ. Все на родину, к Лукашенко, там надо поднимать футбол», – сказал Селюк.

  • Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.
  • В этом сезоне команда занимает пятое место в турнирной таблице.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор Селюк Дмитрий
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1592772965
Совсем не симпатизирую Селюку, но во многом он прав. Гончаренко достиг своего потолка, но этого сейчас слишком мало. Я ещё в прошлом году говорил об этом, меня жестоко заминусовали. А ведь здесь всё на поверхности. ++++++++++++
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Viper for CSKA
1592795722
На месте Селюка я бы так не активничал. Его клиент ни при Овчинникове, ни при Онопко играть всё равно не будет. Карпов с Дивеевым может и косячат, но там виден потенциал. Просто надо с Магнуссоном их выпускать, а не Васиным, который не меньше них самих привозит. А ещё лучше купить хорошего защитника, а Васина с Гогуа и Набабкиным заодно - на выход.
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Niko
1592797724
Селюк конечно чудак на букву М, но в данном случае думаю он прав в части конструктива, а не гвна в конце. Гогуа такое же полено как карпов, но у Михалыча реально есть любимчики и это раздражает. Обляков играет каждый раз, хотя давно пора признать что парня надо возвращать в Уфу или куда угодно, никаких попыток ничего менять. В защиту Михалыча могу сказать что с этим составом и вряд ли кто-то что-то может сделать. Но так как на пополнение расчитывать не можем, а топчемся год на месте, с косметическими корректировками от матча к матчу. Тут 70/30. И 70% вины руководства. С таким составом не возможно ни на что претендовать. По сути 3 игрока в составе, Марио, акинфеев и влашич, дивеев от части подходит, бистрович чалов сига, мага, яка и ахметов для ротации. Остальные уже всё. Щенников Васин и дзага думаю уже всем все ясно. Набабкина надо было гнать ещё лет 5 назад. И какие места этими 3-4 игроками можно занимать. Нападающих нет вообще, защиты нет вообще, перспективная молодежь в середине, опять же на краях никого. Вот и результат. Для этой команды результат более чем достойный.
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paracetamol
1592801081
Селюк уже собирается нового тренера подобрать из какой-нибудь Молдовы и заработать нехило на этом.
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САДЫЧОК
1592804925
ЦСКА нужен сильный тренер !
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Чехов на Садовой
1592806836
Селюк - аналогично Рогулю. Жадный, тупой, упёртый и беспринципный. И что вы от такого хотите?
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