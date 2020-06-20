Жириновский: «Надо отменить результат матча «Сочи» – «Ростов» и назначить повторную игру»

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что результат матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» необходимо аннулировать.

«Сочи» обыграл «Ростов» на домашнем стадионе со счетом 10:1. И причина разгрома только в том, что ростовчане играли запасным составом, т.к. основной оказался на карантине из-за выявленного у шести игроков коронавируса. Отказ «Сочи» перенести матч вызвал осуждение многих болельщиков.

Мы выражаем возмущение, что руководство Премьер лиги и РФС не перенесли этот матч, и руководство «Ростова» было вынуждено отправить запасной состав. В итоге это был не матч, а издевательство.

Эпидемия – это форс мажорные обстоятельства. Нужно наказать чиновников РФС, которые не взяли под контроль проведение чемпионата. Ответственность лежит и на руководстве города Сочи.

Надо встать на защиту футболистов «Ростова», отменить результаты матча и назначить повторную игру, когда команда сможет выставить свой основной состав», – написал Жириновский в своем телеграм-канале.

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