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  • Жириновский: «Надо отменить результат матча «Сочи» – «Ростов» и назначить повторную игру»

Жириновский: «Надо отменить результат матча «Сочи» – «Ростов» и назначить повторную игру»

20 июня 2020, 16:45
16

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что результат матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» необходимо аннулировать.

«Сочи» обыграл «Ростов» на домашнем стадионе со счетом 10:1. И причина разгрома только в том, что ростовчане играли запасным составом, т.к. основной оказался на карантине из-за выявленного у шести игроков коронавируса. Отказ «Сочи» перенести матч вызвал осуждение многих болельщиков.

Мы выражаем возмущение, что руководство Премьер лиги и РФС не перенесли этот матч, и руководство «Ростова» было вынуждено отправить запасной состав. В итоге это был не матч, а издевательство.

Эпидемия – это форс мажорные обстоятельства. Нужно наказать чиновников РФС, которые не взяли под контроль проведение чемпионата. Ответственность лежит и на руководстве города Сочи.

Надо встать на защиту футболистов «Ростова», отменить результаты матча и назначить повторную игру, когда команда сможет выставить свой основной состав», – написал Жириновский в своем телеграм-канале.

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Источник: Телеграм-канал Владимира Жириновского
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Aston
1592661625
Полностью поддерживаю!
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Рубинище
1592662386
Кто и как накажет то. я за
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zaichkin777@gmail.com
1592663023
Жирика тоже надо отменить!
Ответить
Axe111
1592663332
К сожалению этого не будет! ПОЗОР РФС ПОМОЙКЕ
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evgevg13
1592665740
была бы это не очередная болтовня кремлевского шута- поверил бы, что в верхах озоботились
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Ловкий Бубен
1592666493
Ребята , ну должен же быть какой то порядок ? Завтра другие клубы станут делать тоже самое, заболел-> выставил юниоров -> отеминили матч, матч назначен нужно идти играть, не можешь играть не играй, тебя заставлют что-ли , выбрал играть не ной, почему в Сочи никто не заболел ? Почему они должны отвечать за то что кто-то заболел ?
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ААМ
1592672440
Он прав.
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Plyash
1592674107
Вообще-то Ростов играл не запасным составом,а собранными накануне ребятами из футбольной академии.
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житель СПб
1592674140
Молодец Владимир Вольфович! Четко.
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Hektor 84
1592682985
Давай Вольфович раз ъе би эту шайку лейку
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