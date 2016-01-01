Жириновский: «Надо отменить результат матча «Сочи» – «Ростов» и назначить повторную игру»

Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://vkk.me/anticam
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что результат матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» необходимо аннулировать.
«Сочи» обыграл «Ростов» на домашнем стадионе со счетом 10:1. И причина разгрома только в том, что ростовчане играли запасным составом, т.к. основной оказался на карантине из-за выявленного у шести игроков коронавируса. Отказ «Сочи» перенести матч вызвал осуждение многих болельщиков.
Мы выражаем возмущение, что руководство Премьер лиги и РФС не перенесли этот матч, и руководство «Ростова» было вынуждено отправить запасной состав. В итоге это был не матч, а издевательство.
Эпидемия – это форс мажорные обстоятельства. Нужно наказать чиновников РФС, которые не взяли под контроль проведение чемпионата. Ответственность лежит и на руководстве города Сочи.
Надо встать на защиту футболистов «Ростова», отменить результаты матча и назначить повторную игру, когда команда сможет выставить свой основной состав», – написал Жириновский в своем телеграм-канале.
Широков – об игре «Сочи» – «Ростов»: «Роналду в таком матче семь голов бы забил»
Крыховяк: «Вчера футбол проиграл коронавирусу, но футболисты «Ростова» завоевали уважение»
Газзаев – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Верх цинизма. На поле не было ни чести, ни достоинства»
Мутко – о результате матча «Сочи» – «Ростов»: «Радоваться таким победам смешно»