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    Жириновский: «Надо отменить результат матча «Сочи» – «Ростов» и назначить повторную игру»

    Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что результат матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» необходимо аннулировать.

    «Сочи» обыграл «Ростов» на домашнем стадионе со счетом 10:1. И причина разгрома только в том, что ростовчане играли запасным составом, т.к. основной оказался на карантине из-за выявленного у шести игроков коронавируса. Отказ «Сочи» перенести матч вызвал осуждение многих болельщиков.

    Мы выражаем возмущение, что руководство Премьер лиги и РФС не перенесли этот матч, и руководство «Ростова» было вынуждено отправить запасной состав. В итоге это был не матч, а издевательство.

    Эпидемия – это форс мажорные обстоятельства. Нужно наказать чиновников РФС, которые не взяли под контроль проведение чемпионата. Ответственность лежит и на руководстве города Сочи.

    Надо встать на защиту футболистов «Ростова», отменить результаты матча и назначить повторную игру, когда команда сможет выставить свой основной состав», – написал Жириновский в своем телеграм-канале.

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    Источник: Телеграм-канал Владимира Жириновского

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    Сегодня, 16:45
    Комментарии9
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      Рейтинг: +9

      grachv 10 минут назад

      Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://vkk.me/anticam

      0
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      Рейтинг: +79

      Аден 19 минут назад

      а лучше расформировать бЗенит, этот ненужный, жирующий на государевы(народные) деньги, неправильный клуп.

      0
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      Рейтинг: -2096

      Вот оно чё Михалыч 29 минут назад

      Жирик решил хайпануть на этой теме.Пропиариться.))) Хотя фразы он (его пресс секретарь) выбрал правильные--"руководство Премьер лиги и РФС не перенесли этот матч"..."было вынуждено отправить запасной состав. В итоге это был не матч, а издевательство."......

      0
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      Рейтинг: +2177

      Axe111 30 минут назад

      К сожалению этого не будет! ПОЗОР РФС ПОМОЙКЕ

      0
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      Рейтинг: +184

      zaichkin777@gmail.com 35 минут назад

      Жирика тоже надо отменить!

      -1
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      Рейтинг: +4022

      Рубинище 46 минут назад

      Кто и как накажет то. я за

      1
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      Рейтинг: +3028

      alarm 49 минут назад

      какая-то нелепая истерия. ну отправили резерв - и отправили. регламент соблюли, хотя могли согласиться на технарь 3:0. чё за визги-то? байрамянов своих тщательнее проверяйте. позор спартаку.

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      Рейтинг: +90

      Kruglov2412 > alarm 20 минут назад

      Тебе мозги не мешало бы промыть дятел сам соображаешь что несешь хотя у тебя соображать то нечем бомжеболельщик хренов

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      Рейтинг: +1111

      Aston 58 минут назад

      Полностью поддерживаю!

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