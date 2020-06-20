Газзаев – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Верх цинизма. На поле не было ни чести, ни достоинства»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал о своем отношении к матчу 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».
- Средний возраст игроков в заявке донской команды на эту встречу – 17,2 лет.
- «Ростов» прислал на матч воспитанников академии, поскольку все футболисты основного состава находятся на карантине.
- «Сочи» переносить игру отказался.
«В фарсе, который происходил непосредственно на поле, не было ни чести, ни достоинства. Понятно, раз уж так случилось, футболисты должны выходить и играть. Но то, как профессионалы уничтожали юношескую команду, забивая ещe и ещe – это просто верх цинизма.
Шли бы тогда ещe дальше – забили 15, 20, кто-то стал бы лучшим снайпером лиги. Многие эпизоды вызвали неприязнь – в них была грубость, неуважение к совсем юным соперникам, которые стали заложниками ситуации. А сколько было радости после забитых мячей! Будто забивали на чемпионате мира!
Правда, никто из забивавших туда не попал. Свою звездность надо доказывать не против детей, а против соперников высокого уровня в национальном чемпионате и еврокубках. Сильный человек должен быть благородным», – сказал Газзаев.