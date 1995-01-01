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    Газзаев – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Верх цинизма. На поле не было ни чести, ни достоинства»

    Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал о своем отношении к матчу 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».

    • Средний возраст игроков в заявке донской команды на эту встречу – 17,2 лет.
    • «Ростов» прислал на матч воспитанников академии, поскольку все футболисты основного состава находятся на карантине.
    • «Сочи» переносить игру отказался.

    «В фарсе, который происходил непосредственно на поле, не было ни чести, ни достоинства. Понятно, раз уж так случилось, футболисты должны выходить и играть. Но то, как профессионалы уничтожали юношескую команду, забивая ещe и ещe – это просто верх цинизма.

    Шли бы тогда ещe дальше – забили 15, 20, кто-то стал бы лучшим снайпером лиги. Многие эпизоды вызвали неприязнь – в них была грубость, неуважение к совсем юным соперникам, которые стали заложниками ситуации. А сколько было радости после забитых мячей! Будто забивали на чемпионате мира!

    Правда, никто из забивавших туда не попал. Свою звездность надо доказывать не против детей, а против соперников высокого уровня в национальном чемпионате и еврокубках. Сильный человек должен быть благородным», – сказал Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1415

      Decorhome 8 минут назад

      Жалко Ростов. Хороший коллектив, хороший тренер и постоянно какой то форс мажор

      1
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      Рейтинг: +101

      батя86 > Decorhome 6 минут назад

      Поддерживаю,Ростов хорошая,добротная команда,но постоянно невезуха(((

      0
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      Рейтинг: +101

      батя86 8 минут назад

      Полностью с ним согласен!надо было войти в положение команды,а не раскатывать детей!!!

      0
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      Рейтинг: +2173

      KPCCSPB 13 минут назад

      За какую честь говорит, если он публично всех обманул, когда сказал, что усы сбрить готов, после победы и обманул? А министр ел лягушку, после того, как сказал, что съест её, если ПСЖ не пройдут и сдержал обещание, а этот....

      0
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      Рейтинг: +1312

      evgevg13 > KPCCSPB 8 минут назад

      ты хоть сам понял что сказал? или беспредел во всём тебе по душе и ты считаешь, что Газзаев не обобщил общее мнение большинства болельщиков страны??? Кстати единственный на данное время из верхушки. Остальные, как всегда ссут тихонько в уголок

      0
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      Рейтинг: +1312

      evgevg13 18 минут назад

      Первый высокопоставленный, который всё по делу сказал. Газзаев+

      1
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      Рейтинг: +1553

      AZ 19 минут назад

      Давненько от Георгича нормальных комментариев не было... Видимо сегодня решил сделать исключение... Сказал все по делу и даже больше...

      1
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      Рейтинг: +193

      plehanov6 23 минуты назад

      Первый здравый комментарий со стороны настоящего специалиста! Уважуха!!!

      2
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      Рейтинг: +702

      Серёга Краснодарский 24 минуты назад

      Все по делу сказал.

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