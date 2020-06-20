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  • Газзаев – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Верх цинизма. На поле не было ни чести, ни достоинства»

Газзаев – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Верх цинизма. На поле не было ни чести, ни достоинства»

20 июня 2020, 14:20
35

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал о своем отношении к матчу 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».

  • Средний возраст игроков в заявке донской команды на эту встречу – 17,2 лет.
  • «Ростов» прислал на матч воспитанников академии, поскольку все футболисты основного состава находятся на карантине.
  • «Сочи» переносить игру отказался.

«В фарсе, который происходил непосредственно на поле, не было ни чести, ни достоинства. Понятно, раз уж так случилось, футболисты должны выходить и играть. Но то, как профессионалы уничтожали юношескую команду, забивая ещe и ещe – это просто верх цинизма.

Шли бы тогда ещe дальше – забили 15, 20, кто-то стал бы лучшим снайпером лиги. Многие эпизоды вызвали неприязнь – в них была грубость, неуважение к совсем юным соперникам, которые стали заложниками ситуации. А сколько было радости после забитых мячей! Будто забивали на чемпионате мира!

Правда, никто из забивавших туда не попал. Свою звездность надо доказывать не против детей, а против соперников высокого уровня в национальном чемпионате и еврокубках. Сильный человек должен быть благородным», – сказал Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Газзаев Валерий
Комментарии (35)
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AZ
1592653028
Давненько от Георгича нормальных комментариев не было... Видимо сегодня решил сделать исключение... Сказал все по делу и даже больше...
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Decorhome
1592653689
Жалко Ростов. Хороший коллектив, хороший тренер и постоянно какой то форс мажор
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Niko
1592654300
Пёс прав
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Lexx09
1592654514
Отвратительная ситуация. Врядли в любом другом чемпионате могло такое произойти. Но это Россия...Пацаны молодцы держались до последнего..
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Валерий1965
1592655184
А какого хрена Ростов так подставил Сочи? Об этом не подумали? Я смотрел игру. Судья судил исходя из двойных стандартов. Игроки Сочи боялись дотронуться до пацанов. Считаю, что это Ростов мерзко поступил посылая пацанов на игру!
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valkam72
1592656109
А забивали то все синитовские. Вот она, мерзопакостная натура бомжатского воспитания. Был бы там шлюба, так тот бы сто % анус бы рвал чтобы статистику голов себе поднять.
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NewLife
1592656237
Если уж так нужна была эта позорная победа и халявные 3 очка выходцам из помойки, то забили бы пару-тройку и остановились.
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Sviro
1592656977
Земля круглая. Всё идёт по спирали. Молодёжь Ростова, очень уважаемого мной клуба, получила полезный опыт и, при случае, ответит Сочам достойно. На этом жизнь не заканчивается. Ростов ещё себя покажет. Это не Крысы Советов - бесхребетная команда. Ростовчане молодцы, не побоялись выйти на поле.
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Урия Гип 2
1592657364
Ну заплачьте ещё от умиления.
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Axe111
1592663476
Как бы это не звучало,НО Я С НИМ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!!!! РАДОВАТЬСЯ ГОЛАМ В ВОРОТА ШКОЛЬНИКОВ НУ ПРРРОСТО БОЛЬНЫЕ!!!! РФС ПОМОЙКА
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