Газзаев – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Верх цинизма. На поле не было ни чести, ни достоинства»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал о своем отношении к матчу 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».

Средний возраст игроков в заявке донской команды на эту встречу – 17,2 лет.

«Ростов» прислал на матч воспитанников академии, поскольку все футболисты основного состава находятся на карантине.

«Сочи» переносить игру отказался.

«В фарсе, который происходил непосредственно на поле, не было ни чести, ни достоинства. Понятно, раз уж так случилось, футболисты должны выходить и играть. Но то, как профессионалы уничтожали юношескую команду, забивая ещe и ещe – это просто верх цинизма.

Шли бы тогда ещe дальше – забили 15, 20, кто-то стал бы лучшим снайпером лиги. Многие эпизоды вызвали неприязнь – в них была грубость, неуважение к совсем юным соперникам, которые стали заложниками ситуации. А сколько было радости после забитых мячей! Будто забивали на чемпионате мира!

Правда, никто из забивавших туда не попал. Свою звездность надо доказывать не против детей, а против соперников высокого уровня в национальном чемпионате и еврокубках. Сильный человек должен быть благородным», – сказал Газзаев.