Крыховяк: «Вчера футбол проиграл коронавирусу, но футболисты «Ростова» завоевали уважение»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк подвел итоги матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом», в котором южане победили со счетом 10:1.
«Вчера футбол проиграл коронавирусу, но футболисты «Ростова» завоевали уважение», – написал поляк в твиттере.
- Игроки основного состава «Ростова» не смогли принять участие в матче, поскольку находятся на карантине.
- Донской клуб отправил на поединок с «Сочи» воспитанников академии в возрасте от 16 до 19 лет.
- 10:1 – самая крупная победа в истории РПЛ.
Источник: Твиттер Гжегожа Крыховяка