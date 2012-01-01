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    Крыховяк: «Вчера футбол проиграл коронавирусу, но футболисты «Ростова» завоевали уважение»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк подвел итоги матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом», в котором южане победили со счетом 10:1.

    «Вчера футбол проиграл коронавирусу, но футболисты «Ростова» завоевали уважение», – написал поляк в твиттере.

    • Игроки основного состава «Ростова» не смогли принять участие в матче, поскольку находятся на карантине.
    • Донской клуб отправил на поединок с «Сочи» воспитанников академии в возрасте от 16 до 19 лет.
    • 10:1 – самая крупная победа в истории РПЛ.

    Источник: Твиттер Гжегожа Крыховяка

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +734

      Grag 15 секунд назад

      а вот ФК Сочи заслужил порицание, позорники. (Я не имею ввиду игроков)

      0
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      Рейтинг: +1415

      Decorhome 7 минут назад

      Уважуха. Молодцы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1312

      evgevg13 17 минут назад

      Всё по делу сказано

      1
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      Рейтинг: +924

      Smekaev 27 минут назад

      А потом все удивляются, почему к Сочи такое отношение?! Действительно, странно. Наверное, люди у нас какие-то неправильные, и делают неправильные выводы. Вот Роттенберг знает, как жить надо, а мы - нищеброды, не достойны права голоса.

      2
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      Рейтинг: +333

      кран 1 час назад

      Красиво сказал!

      2
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