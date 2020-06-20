Крыховяк: «Вчера футбол проиграл коронавирусу, но футболисты «Ростова» завоевали уважение»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк подвел итоги матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом», в котором южане победили со счетом 10:1.

«Вчера футбол проиграл коронавирусу, но футболисты «Ростова» завоевали уважение», – написал поляк в твиттере.