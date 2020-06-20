Мутко – о результате матча «Сочи» – «Ростов»: «Радоваться таким победам смешно»

Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».

Средний возраст игроков в заявке донской команды на эту встречу – 17,2 лет.

«Ростов» прислал на матч воспитанников академии, поскольку все футболисты основного состава находятся на карантине.

«Сочи» переносить игру отказался.

«Радоваться таким победам смешно. Вся проблема в том, что это войдет в историю клуба. Игра забудется, а очки останутся.

Безусловно, игру надо было переносить, но не мне судить. На самом деле, конечно, это глупо. Ну попал «Ростов» в такую ситуацию. Но своя рубашка ближе к телу, каждый хочет три очка любой ценой, у каждого своя правда», – сказал Мутко.