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  • Мутко – о результате матча «Сочи» – «Ростов»: «Радоваться таким победам смешно»

Мутко – о результате матча «Сочи» – «Ростов»: «Радоваться таким победам смешно»

20 июня 2020, 15:24
10

Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».

  • Средний возраст игроков в заявке донской команды на эту встречу – 17,2 лет.
  • «Ростов» прислал на матч воспитанников академии, поскольку все футболисты основного состава находятся на карантине.
  • «Сочи» переносить игру отказался.

«Радоваться таким победам смешно. Вся проблема в том, что это войдет в историю клуба. Игра забудется, а очки останутся.

Безусловно, игру надо было переносить, но не мне судить. На самом деле, конечно, это глупо. Ну попал «Ростов» в такую ситуацию. Но своя рубашка ближе к телу, каждый хочет три очка любой ценой, у каждого своя правда», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Мутко Виталий
Комментарии (10)
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valkam72
1592656177
Позор поносникам - бомжатским подстилкам.
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DOCTOR PENALTY
1592656305
Но вы же радуетесь, ********.
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NewLife
1592656400
Позор руководителям РФС и РПЛ ! Теперь это войдет в историю, не отмоетесь покровители бомжатника.
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Граф2019
1592657684
да здравствует российский футбол! самый результативный и зрелещный в мире! ура товарисчи...
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Давид59
1592658917
Мутко? Он же сейчас строительством занимается. Из спорта его после скандала с бутылочками мочи выгнали (с повышением)
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морозз
1592659043
Даже Мутко не выдержал этого беспредела и сказал своё слово!
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evgevg13
1592665856
как всегда по Черномырдину- путано и туманно, но общая линия понятна
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Урия Гип 2
1592669600
Радоваться смешно, а восторгаться ФК Ростов, поставившем на матч детей, глупо.
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Hektor 84
1592682871
Даже Мутко троллит фарм клуп
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Алексей новый
1592740899
Сочи ублю..ки редкостные, говницо из Газпрома аж распирает
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