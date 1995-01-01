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    Мутко – о результате матча «Сочи» – «Ростов»: «Радоваться таким победам смешно»

    Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».

    • Средний возраст игроков в заявке донской команды на эту встречу – 17,2 лет.
    • «Ростов» прислал на матч воспитанников академии, поскольку все футболисты основного состава находятся на карантине.
    • «Сочи» переносить игру отказался.

    «Радоваться таким победам смешно. Вся проблема в том, что это войдет в историю клуба. Игра забудется, а очки останутся.

    Безусловно, игру надо было переносить, но не мне судить. На самом деле, конечно, это глупо. Ну попал «Ростов» в такую ситуацию. Но своя рубашка ближе к телу, каждый хочет три очка любой ценой, у каждого своя правда», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9

      grachv 9 минут назад

      Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ------ http://cutly.top/rMLnv

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      Рейтинг: +3132

      морозз 1 час назад

      Даже Мутко не выдержал этого беспредела и сказал своё слово!

      0
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      Рейтинг: +3296

      Давид59 1 час назад

      Мутко? Он же сейчас строительством занимается. Из спорта его после скандала с бутылочками мочи выгнали (с повышением)

      0
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      Рейтинг: +584

      Граф2019 2 часа назад

      да здравствует российский футбол! самый результативный и зрелещный в мире! ура товарисчи...

      0
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      Рейтинг: +79

      Аден 2 часа назад

      ха, а вот в Сочи и бЗените довольны. Позор этим вонючим мешкам.

      3
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      Рейтинг: +428

      NewLife 2 часа назад

      Позор руководителям РФС и РПЛ ! Теперь это войдет в историю, не отмоетесь покровители бомжатника.

      2
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      Рейтинг: +17163

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Но вы же радуетесь, ********.

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      Рейтинг: +636

      valkam72 2 часа назад

      Позор поносникам - бомжатским подстилкам.

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