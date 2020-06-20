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  • Широков – об игре «Сочи» – «Ростов»: «Роналду в таком матче семь голов бы забил»

Широков – об игре «Сочи» – «Ростов»: «Роналду в таком матче семь голов бы забил»

20 июня 2020, 10:49
13

Бывший игрок сборной России Роман Широков считает, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин не стремился забить побольше голов в матче 23-го тура РПЛ против «Ростова».

  • Донскую команду из-за вспышки коронавируса представляли воспитанники академии в возрасте от 16 до 19 лет.
  • «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1.
  • Кокорин оформил хет-трик в этом поединке.

«Кокорин не стал унижать соперника. Думаю, Криштиану Роналду в таком матче семь голов бы забил. Саша не стал пенальти даже бить, хотя обычно их исполняет», – сказал Широков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Роналду Криштиану Широков Роман Кокорин Александр
Комментарии (13)
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Axe111
1592640937
Совсем придурок что ли
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paracetamol
1592641184
Согласен. Пожалел пацанов Кокорин.
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Plyash
1592642117
Дурак ты,Широков.Криш хоть спортсмен самолюбивый,но никогда бы не позволил себе выйти на такую игру для битья. А вот уважаемый Дзюбло,вне сомнения,вышел бы обязательно и оттянулся по полной со школьниками.
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NewLife
1592642725
Позор Кокорину и Широкову, который считает, что все такое же говно, как он.
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ufos73
1592643942
Начинается пиар компания, где нам объяснят, что это на самом деле шоколад, хоть и имеющий вкус и цвет *овна! )))
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Hektor 84
1592644839
Широков такое же бомжатское животное!
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Серёга Краснодарский
1592652830
Рональдо не вышел бы на игру позориться на весь мир.
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evgevg13
1592666066
два сапога пара, кента оправдывает. да Роналду против пацанов вышел бы только в одном случае - учить их на тренировке
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Masteralex
1592669680
а Широков ведь уже почти футбольный эксперт, вон уже и поёт как Бубнов про пожалели, а по уровню тупости новость не уступает вбросам от Орлова, осталось ещё научиться предсказывать результаты так, чтобы любой из трёх возможных результатов подходил под твой прогноз, ну и вбросы поярче и поскандальнее делать
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zigbert
1592681879
Теперь будут ходить легенды о крупной победе.
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