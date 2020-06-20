Широков – об игре «Сочи» – «Ростов»: «Роналду в таком матче семь голов бы забил»

Бывший игрок сборной России Роман Широков считает, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин не стремился забить побольше голов в матче 23-го тура РПЛ против «Ростова».
- Донскую команду из-за вспышки коронавируса представляли воспитанники академии в возрасте от 16 до 19 лет.
- «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1.
- Кокорин оформил хет-трик в этом поединке.
«Кокорин не стал унижать соперника. Думаю, Криштиану Роналду в таком матче семь голов бы забил. Саша не стал пенальти даже бить, хотя обычно их исполняет», – сказал Широков.
Источник: «Спорт-Экспресс»