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    Широков – об игре «Сочи» – «Ростов»: «Роналду в таком матче семь голов бы забил»

    Бывший игрок сборной России Роман Широков считает, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин не стремился забить побольше голов в матче 23-го тура РПЛ против «Ростова».

    • Донскую команду из-за вспышки коронавируса представляли воспитанники академии в возрасте от 16 до 19 лет.
    • «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1.
    • Кокорин оформил хет-трик в этом поединке.

    «Кокорин не стал унижать соперника. Думаю, Криштиану Роналду в таком матче семь голов бы забил. Саша не стал пенальти даже бить, хотя обычно их исполняет», – сказал Широков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2159

      KPCCSPB 8 минут назад

      Да никто этого разгрома не хотел, кроме руководства Ростова, которые замутили весь этот движ.

      1
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      Рейтинг: +5802

      paracetamol 12 минут назад

      Согласен. Пожалел пацанов Кокорин.

      1
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      Рейтинг: +2166

      Axe111 16 минут назад

      Совсем придурок что ли

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