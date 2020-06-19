«Барселона» выиграла суд у Неймара по делу о подписном бонусе

Завершился судебный процесс между «Барселоной» и форвардом «ПСЖ» Неймаром.

Футболист требовал выплаты бонуса за подписание нового контракта в 2016 году в размере 43,6 миллиона евро.

Однако суд не удовлетворил требования бразильца. Более того, 28-летний нападающий должен вернуть каталонскому клубу уже полученные 6,7 миллиона.

Неймар имеет право обжаловать данное решение.