«Барселона» выиграла суд у Неймара по делу о подписном бонусе

Завершился судебный процесс между «Барселоной» и форвардом «ПСЖ» Неймаром.
Футболист требовал выплаты бонуса за подписание нового контракта в 2016 году в размере 43,6 миллиона евро.
Однако суд не удовлетворил требования бразильца. Более того, 28-летний нападающий должен вернуть каталонскому клубу уже полученные 6,7 миллиона.
Неймар имеет право обжаловать данное решение.
- Игрок выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
- «ПСЖ» выкупил Неймара за рекордные 222 миллиона евро.
- Прошлым летом он хотел вернуться на «Камп Ноу».
Источник: Официальный сайт «Барселоны»