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    «Барселона» выиграла суд у Неймара по делу о подписном бонусе

    Завершился судебный процесс между «Барселоной» и форвардом «ПСЖ» Неймаром.

    Футболист требовал выплаты бонуса за подписание нового контракта в 2016 году в размере 43,6 миллиона евро.

    Однако суд не удовлетворил требования бразильца. Более того, 28-летний нападающий должен вернуть каталонскому клубу уже полученные 6,7 миллиона.

    Неймар имеет право обжаловать данное решение.

    • Игрок выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
    • «ПСЖ» выкупил Неймара за рекордные 222 миллиона евро.
    • Прошлым летом он хотел вернуться на «Камп Ноу».

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1616

      Cleaner 18 минут назад

      Досудился.

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