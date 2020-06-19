Орлов: «Ростов» сам себя подставил»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о ситуации вокруг проведения матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».

«Мне сложно комментировать, состоится ли сегодня матч. Это «Сочи» дал такую информацию. А почему молчит «Ростов»? Официального подтверждения я нигде не видел. Дончане повезут в Сочи молодежь? А где официальная новость? Это что – игра на убой? И какой смысл это делать? Не знаю... Нет пока данных.

Я, правда, не могу понять, почему сегодня молчит «Ростов»? Вчера они упрекали «Сочи». Мол, пусть это будет на их совести... А почему не на вашей совести, если именно в «Ростове» такое произошло?! Вы же обо всем договаривались, прошло совещание. На нем приняли решение: болен – не играешь. Разве не так?

Что теперь хочет «Ростов»? Ситуация, конечно, сложная. Но все-таки дончане сами виноваты. И потом – почему сразу шесть человек? Карпин сказал, что первым заразился Байрамян. А когда тот пришел на тренировку, там вообще проверяли температуру? Как часто они тестировали футболистов? Никто же об этом не пишет. Почему молчит их врач? Какая-то потрясающая закрытость, которая дает нам повод думать о чем угодно.

Повторяю, «Ростов», получается, нарушил условия. Клубу надо было оберегать своих футболистов, контролировать. Тот, кто принес эту заразу, он и подвел свой клуб.

Почему «Сочи» обвиняют в подлости? А давайте посмотрим с их точки зрения. Они сейчас пропустят игру. Как восполнять эту паузу? Они готовились, тренировались. Есть и психологический момент. Конкуренты, допустим, сейчас победят, и «Сочи» вновь окажется в зоне вылета. Здесь же все нюансы важны. И тут почему-то начинают говорить о благородстве... Ради чего «Сочи» должен уступить? Есть вариант перенести игру на 19 июля. Но это же так нескоро. И кто знает, может быть, ведущие футболисты команды к тому времени получат травмы...

Нельзя, чтобы все страдали, идя навстречу «Ростову». При всем уважении к Валерию Карпину. Я все время говорил, что его команда реальный претендент на второе место. Но так получилось... При этом в других командах больных же нет.

Значит, надо задавать вопрос врачам. Пусть они нам расскажут, как часто игроки сдавали тесты. Как так получилось, что 6 человек заболело? Это говорит о безответственности медицинских работников. Да и сам игрок хорош... Он что не понимает, что нужно находится на изоляции?! Не соблюдаешь? Ну вот и получается, что из-за Байрамяна должен пострадать еще и «Сочи»? А где логика?

А еще говорят о фейр-плей... Слушайте, врачи «Ростова», как вы могли такое допустить? Вы же оказались не готовы к такой ситуации! Пусть их врач все расскажет и повинится! Не досмотрели? Ну вот вам все и аукнулось. А у вас теперь все кругом виноваты... Да нет, ребят. «Ростов» сам себя подставил», – сказал Орлов.