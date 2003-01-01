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    Орлов: «Ростов» сам себя подставил»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о ситуации вокруг проведения матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».

    «Мне сложно комментировать, состоится ли сегодня матч. Это «Сочи» дал такую информацию. А почему молчит «Ростов»? Официального подтверждения я нигде не видел. Дончане повезут в Сочи молодежь? А где официальная новость? Это что – игра на убой? И какой смысл это делать? Не знаю... Нет пока данных.

    Я, правда, не могу понять, почему сегодня молчит «Ростов»? Вчера они упрекали «Сочи». Мол, пусть это будет на их совести... А почему не на вашей совести, если именно в «Ростове» такое произошло?! Вы же обо всем договаривались, прошло совещание. На нем приняли решение: болен – не играешь. Разве не так?

    Что теперь хочет «Ростов»? Ситуация, конечно, сложная. Но все-таки дончане сами виноваты. И потом – почему сразу шесть человек? Карпин сказал, что первым заразился Байрамян. А когда тот пришел на тренировку, там вообще проверяли температуру? Как часто они тестировали футболистов? Никто же об этом не пишет. Почему молчит их врач? Какая-то потрясающая закрытость, которая дает нам повод думать о чем угодно.

    Повторяю, «Ростов», получается, нарушил условия. Клубу надо было оберегать своих футболистов, контролировать. Тот, кто принес эту заразу, он и подвел свой клуб.

    Почему «Сочи» обвиняют в подлости? А давайте посмотрим с их точки зрения. Они сейчас пропустят игру. Как восполнять эту паузу? Они готовились, тренировались. Есть и психологический момент. Конкуренты, допустим, сейчас победят, и «Сочи» вновь окажется в зоне вылета. Здесь же все нюансы важны. И тут почему-то начинают говорить о благородстве... Ради чего «Сочи» должен уступить? Есть вариант перенести игру на 19 июля. Но это же так нескоро. И кто знает, может быть, ведущие футболисты команды к тому времени получат травмы...

    Нельзя, чтобы все страдали, идя навстречу «Ростову». При всем уважении к Валерию Карпину. Я все время говорил, что его команда реальный претендент на второе место. Но так получилось... При этом в других командах больных же нет.

    Значит, надо задавать вопрос врачам. Пусть они нам расскажут, как часто игроки сдавали тесты. Как так получилось, что 6 человек заболело? Это говорит о безответственности медицинских работников. Да и сам игрок хорош... Он что не понимает, что нужно находится на изоляции?! Не соблюдаешь? Ну вот и получается, что из-за Байрамяна должен пострадать еще и «Сочи»? А где логика?

    А еще говорят о фейр-плей... Слушайте, врачи «Ростова», как вы могли такое допустить? Вы же оказались не готовы к такой ситуации! Пусть их врач все расскажет и повинится! Не досмотрели? Ну вот вам все и аукнулось. А у вас теперь все кругом виноваты... Да нет, ребят. «Ростов» сам себя подставил», – сказал Орлов.

    • Матч состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.
    • В составе «Ростова» на поле выйдут футболисты в возрасте от 16 до 19 лет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:00
    Комментарии15
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      Рейтинг: +403

      NewLife 7 минут назад

      Всякие орловы мнят себя специалистами - эпидемиологами и знают, что делать. Жаль, что не сказал, что надо было туннель поставить у Ростова , как у старика терешкова.
      Желаю Сочи вылететь в трам-тара-ры.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1616

      Cleaner 23 минуты назад

      Рупор Зенита протрубил за Зенит-2.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1092

      Иван Петров 1986 30 минут назад

      Рановато пока еще в России в футбол играть. Но раз голосовать можно, то и играть можно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10369

      Garrincha58 44 минуты назад

      то ли ещё будет думаю и дальше как всегда через одно место

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Октавиус 45 минут назад

      Гена отмазывает фарм-клуб "Зенита", вот и всё)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1928

      Kollljan 1 час назад

      История эта не стоит и выеденного яйца. Один армянин - засранец заразил всю команду короновирусом. Причем здесь Сочи или другой какой клуб*

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3490

      Борат 1 час назад

      во всей этой истории стыдно за пищевик !
      гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1494

      Genz 1 час назад

      Орлов справедливо отметил сложившуюся ситуацию. Причем здесь Сочи. Зачим пихать им претензии. Почему Валера не осуждает врача команды и байрамяна. Потому что хитёр и подлец

      0
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      Рейтинг: +321

      fadda 1 час назад

      Ген, ну ептить, лучше бы ей Богу промолчал бы, тут всем всё понятно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15154

      bset 1 час назад

      А что Орлов скажет по поводу того, как матч Сочи осенью перенесли? Все сыграли свои матчи, а обосравшиеся отыграли матч весной, свежие и отдохнувшие.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +321

      fadda > bset 1 час назад

      Человек старенький, с памятью видать совсем худо ;)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5764

      Литейный4 > bset 1 час назад

      Тот матч перенесли по форс мажорным обстоятельствам. Было кстати куда переносить. Их тупо траванули. А здесь явное разгильдяйство игроков и безалаберность клуба. И переносить тупо некуда. 2 игры на неделе будут и так. Надо на базе было сидеть, а не шашлыки Байрамяну жарить с родственничками. Гыгыгы

      -1
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      ...
      Рейтинг: +38982

      MaxRnD > Литейный4 40 минут назад

      А если у наших "тупо" ошибутся с анализами ? Вон у Попова повторно уже ничего не находят ...
      Как тогда пламенные борцуны с Ростовом будут в воздухе переобуваться ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1616

      Cleaner > MaxRnD 19 минут назад

      Если у ваших "тупо" ошибутся с анализами, знасти в Ростове не только пресслужба дно, но и врачи дно и все дно. Карпин вон вчера причитал, что он не при чем и ничего не знает. Все как то одно к одному в клубе.

      0
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      Рейтинг: +38982

      MaxRnD > Cleaner 9 минут назад

      Каким боком врачи команды к результатам анализов ?!!

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