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Орлов: «Ростов» сам себя подставил»

19 июня 2020, 15:00
13

Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о ситуации вокруг проведения матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».

«Мне сложно комментировать, состоится ли сегодня матч. Это «Сочи» дал такую информацию. А почему молчит «Ростов»? Официального подтверждения я нигде не видел. Дончане повезут в Сочи молодежь? А где официальная новость? Это что – игра на убой? И какой смысл это делать? Не знаю... Нет пока данных.

Я, правда, не могу понять, почему сегодня молчит «Ростов»? Вчера они упрекали «Сочи». Мол, пусть это будет на их совести... А почему не на вашей совести, если именно в «Ростове» такое произошло?! Вы же обо всем договаривались, прошло совещание. На нем приняли решение: болен – не играешь. Разве не так?

Что теперь хочет «Ростов»? Ситуация, конечно, сложная. Но все-таки дончане сами виноваты. И потом – почему сразу шесть человек? Карпин сказал, что первым заразился Байрамян. А когда тот пришел на тренировку, там вообще проверяли температуру? Как часто они тестировали футболистов? Никто же об этом не пишет. Почему молчит их врач? Какая-то потрясающая закрытость, которая дает нам повод думать о чем угодно.

Повторяю, «Ростов», получается, нарушил условия. Клубу надо было оберегать своих футболистов, контролировать. Тот, кто принес эту заразу, он и подвел свой клуб.

Почему «Сочи» обвиняют в подлости? А давайте посмотрим с их точки зрения. Они сейчас пропустят игру. Как восполнять эту паузу? Они готовились, тренировались. Есть и психологический момент. Конкуренты, допустим, сейчас победят, и «Сочи» вновь окажется в зоне вылета. Здесь же все нюансы важны. И тут почему-то начинают говорить о благородстве... Ради чего «Сочи» должен уступить? Есть вариант перенести игру на 19 июля. Но это же так нескоро. И кто знает, может быть, ведущие футболисты команды к тому времени получат травмы...

Нельзя, чтобы все страдали, идя навстречу «Ростову». При всем уважении к Валерию Карпину. Я все время говорил, что его команда реальный претендент на второе место. Но так получилось... При этом в других командах больных же нет.

Значит, надо задавать вопрос врачам. Пусть они нам расскажут, как часто игроки сдавали тесты. Как так получилось, что 6 человек заболело? Это говорит о безответственности медицинских работников. Да и сам игрок хорош... Он что не понимает, что нужно находится на изоляции?! Не соблюдаешь? Ну вот и получается, что из-за Байрамяна должен пострадать еще и «Сочи»? А где логика?

А еще говорят о фейр-плей... Слушайте, врачи «Ростова», как вы могли такое допустить? Вы же оказались не готовы к такой ситуации! Пусть их врач все расскажет и повинится! Не досмотрели? Ну вот вам все и аукнулось. А у вас теперь все кругом виноваты... Да нет, ребят. «Ростов» сам себя подставил», – сказал Орлов.

  • Матч состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.
  • В составе «Ростова» на поле выйдут футболисты в возрасте от 16 до 19 лет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Орлов Геннадий
Комментарии (13)
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fadda
1592569348
Ген, ну ептить, лучше бы ей Богу промолчал бы, тут всем всё понятно...
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Kollljan
1592571817
История эта не стоит и выеденного яйца. Один армянин - засранец заразил всю команду короновирусом. Причем здесь Сочи или другой какой клуб*
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Октавиус
1592572983
Гена отмазывает фарм-клуб "Зенита", вот и всё)
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Garrincha58
1592573046
то ли ещё будет думаю и дальше как всегда через одно место
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Иван Петров 1986
1592573859
Рановато пока еще в России в футбол играть. Но раз голосовать можно, то и играть можно.
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NewLife
1592575232
Всякие орловы мнят себя специалистами - эпидемиологами и знают, что делать. Жаль, что не сказал, что надо было туннель поставить у Ростова , как у старика терешкова. Желаю Сочи вылететь в трам-тара-ры.
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valkam72
1592586632
Педикулезный питерский позор.
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deinego77@yandex.ru
1592587567
Мудень старый и этот туда же!
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житель СПб
1592593460
За исключением комментариев кучи (проспартаковских? не знаю) "нехороших людей" (очень хочется сказать более жестко про грязные языки всех этих субъектов, но сдержу себя) - должен признать, что совершенно не согласен здесь с Орловым. Есть пандемия? Тогда почему претензии д.б. к одному клубу? Глупость. Мои сочувствия Ростову. А насчет того, что это выходки Зенита - нет, ребятки, Зениту это не существенно, а вот московским клубам - еще как! Убрать с дороги одного из основных конкурентов - дорогого стоит.
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bourbone
1592594015
никогда не нравился этот комментатор своей откровенной предвзятостью одному из клубов
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