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  • Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»

Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»

30 августа, 16:28
4

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал пенальти из матча 6-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:1).

«Я вообще очень подозрительно отношусь ко всем пенальти, которые при равном счете назначают, условно говоря, после 85-й минуты. У меня нет четкого ощущения, что пенальти в матче «Локомотив» – «Динамо» был. Равно, как и назначенный 11-метровый удар в игре «Факел» – «Зенит».

Не могу сказать о справедливости назначения, потому что специалисты все рассматривают через микроскоп: кто-то кого-то коленом задел, кто-то коснулся чьей-то лодыжки. Черт-те что творится, я убежден, что такие пенальти не надо ставить. А был он или не был – пусть разбираются те, кому это положено», – сказал Колосков.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Колосков Вячеслав
Комментарии (4)
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NewLife
1788098044
"Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть." ДМБ
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andrei-sarap-yandex
1788099107
почему игроки КРАСНОДАРа играли руками в своей штрафной ???? СУДЬИ на зарплате у КРАСНОДАРа....позорище
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Спартач80
1788099873
А то пенсии лишат, добавил продажный старпёр...
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Desma
1788099945
Надо было ещё у патриарха Кирилла спросить, что он думает по поводу скандальной победы Зенита, назначенному пенальти?!? Что у не футбольного человека спрашивать! Сейчас царь свои пять копеек занесёт в скандал.😅
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