Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал пенальти из матча 6-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:1).

Единственный гол «Зенит» забил с пенальти на 90+3 минуте.

11-метровый реализовал нападающий Александр Соболев.

«Зенит» отстает от первого места на шесть очков.

«Я вообще очень подозрительно отношусь ко всем пенальти, которые при равном счете назначают, условно говоря, после 85-й минуты. У меня нет четкого ощущения, что пенальти в матче «Локомотив» – «Динамо» был. Равно, как и назначенный 11-метровый удар в игре «Факел» – «Зенит».

Не могу сказать о справедливости назначения, потому что специалисты все рассматривают через микроскоп: кто-то кого-то коленом задел, кто-то коснулся чьей-то лодыжки. Черт-те что творится, я убежден, что такие пенальти не надо ставить. А был он или не был – пусть разбираются те, кому это положено», – сказал Колосков.