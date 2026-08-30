«Родина» в домашнем матче проиграла «Балтике» в рамках 6‑го тура РПЛ, итоговый счeт 0:3.

Мурид в касание переправил мяч в правый угол после того, как Волков кулаком выбил мяч прямо под удар.

Оффор с 11 метров отправил мяч в правый угол после перехвата паса Максименко и передачи Петрова.

Петров с 12 метров точно пробил в правый нижний угол после розыгрыша углового.

Полный обзор матча можно посмотреть здесь.

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