Суркис – об уходе Семина из «Локо»: «Там люди хотят делить государственные деньги. Он их не устраивал»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».

«В «Локомотиве» простые вещи происходят – люди хотят делить не свои деньги. Они хотят государственные деньги раздербанить, распилить, а Семин их не устраивал.

Он профессионал. Если будет выбор между хорошим футболистом и футболистом похуже, но еще при этом он сможет получить 10 миллионов лично себе, Семин предпочтет хорошего игрока. Он до мозга костей предан футболу», – сказал Суркис.

Российский специалист покинул «Локомотив» 31 мая, так как клуб не захотел продлевать с ним контракт. Вместо Семина москвичи назначили серба Марко Николича.