Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Суркис – об уходе Семина из «Локо»: «Там люди хотят делить государственные деньги. Он их не устраивал»

Суркис – об уходе Семина из «Локо»: «Там люди хотят делить государственные деньги. Он их не устраивал»

18 июня 2020, 13:36
11

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».

«В «Локомотиве» простые вещи происходят – люди хотят делить не свои деньги. Они хотят государственные деньги раздербанить, распилить, а Семин их не устраивал.

Он профессионал. Если будет выбор между хорошим футболистом и футболистом похуже, но еще при этом он сможет получить 10 миллионов лично себе, Семин предпочтет хорошего игрока. Он до мозга костей предан футболу», – сказал Суркис.

Российский специалист покинул «Локомотив» 31 мая, так как клуб не захотел продлевать с ним контракт. Вместо Семина москвичи назначили серба Марко Николича.

  • Семин – самый титулованный тренер в истории «Локомотива».
  • Киевское «Динамо» он тренировал дважды – в 2007-09 и 2010-12 годах.

Источник: Ютуб-канал «ТоТаКе»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Локомотив Динамо К Семин Юрий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VGreen
1592476808
хорошо сказал господин Суркис
Ответить
vka1970
1592477350
Золотые слова и чёткий ответ всем тем кто не понимал почему Ушли Сёмина из клуба.
Ответить
vmonomah17
1592479361
Я думаю с Николичем уже договорились, что он не будет мешать трансферам, а локо даст ему проценты с трансферов и через год расторгнет с ним контракт, выплатив неутойку. Потом придет другой тренер и в клубе заново начнется песня купи-продай.
Ответить
andreon133
1592485772
Здесь все ******* что ли? Суркис и старый маразматик(жулик) для вас свет в окошке?
Ответить
Brabus71
1592486450
Не только там, а во всех бюджетных клубах, фанатею от футбола, но категорически против наших бюджетных клубов-самое первое что мешает развитию нашего футбола
Ответить
Антибиотик
1592500696
Все это понимают и спасибо Суркису, что не стесняется это озвучивать. Мещерякова и компанию нужно давить со всех сторон! Такие людишки не должны занимать попусту места профессионалов.
Ответить
Plyash
1592503786
Суркис,блин,правдолюб,будь по аккуратней в высказываниях.Вспомни,где советские органы достали Лёву Троцкого,а ты поближе,да и граница там,где ты обитаешь,уж очень призрачна.
Ответить
Князев
1592504604
Суркис не открыл Америку, и без него все знали. Подлые руководители Локомотива набьют свои карманы. Их самая главная задача будет во время смыться. Пока за цугундер не схватили!!!
Ответить
Главные новости
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
6
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
5
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
1
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
10
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
1
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
3
Все новости
Все новости
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
10
Определен лучший форвард России
08:49
1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
3
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
3
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
26
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
7
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+