Суркис – об уходе Семина из «Локо»: «Там люди хотят делить государственные деньги. Он их не устраивал»

Я думаю с Николичем уже договорились, что он не будет мешать трансферам, а локо даст ему проценты с трансферов и через год расторгнет с ним контракт, выплатив неутойку.
Потом придет другой тренер и в клубе заново начнется песня купи-продай.
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».
«В «Локомотиве» простые вещи происходят – люди хотят делить не свои деньги. Они хотят государственные деньги раздербанить, распилить, а Семин их не устраивал.
Он профессионал. Если будет выбор между хорошим футболистом и футболистом похуже, но еще при этом он сможет получить 10 миллионов лично себе, Семин предпочтет хорошего игрока. Он до мозга костей предан футболу», – сказал Суркис.
Российский специалист покинул «Локомотив» 31 мая, так как клуб не захотел продлевать с ним контракт. Вместо Семина москвичи назначили серба Марко Николича.
- Семин – самый титулованный тренер в истории «Локомотива».
- Киевское «Динамо» он тренировал дважды – в 2007-09 и 2010-12 годах.