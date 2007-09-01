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    Суркис – об уходе Семина из «Локо»: «Там люди хотят делить государственные деньги. Он их не устраивал»

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».

    «В «Локомотиве» простые вещи происходят – люди хотят делить не свои деньги. Они хотят государственные деньги раздербанить, распилить, а Семин их не устраивал.

    Он профессионал. Если будет выбор между хорошим футболистом и футболистом похуже, но еще при этом он сможет получить 10 миллионов лично себе, Семин предпочтет хорошего игрока. Он до мозга костей предан футболу», – сказал Суркис.

    Российский специалист покинул «Локомотив» 31 мая, так как клуб не захотел продлевать с ним контракт. Вместо Семина москвичи назначили серба Марко Николича.

    • Семин – самый титулованный тренер в истории «Локомотива».
    • Киевское «Динамо» он тренировал дважды – в 2007-09 и 2010-12 годах.

    Источник: Ютуб-канал «ТоТаКе»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +711

      vmonomah17 1 час назад

      Я думаю с Николичем уже договорились, что он не будет мешать трансферам, а локо даст ему проценты с трансферов и через год расторгнет с ним контракт, выплатив неутойку.
      Потом придет другой тренер и в клубе заново начнется песня купи-продай.

      0
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      Рейтинг: +13476

      vka1970 1 час назад

      Золотые слова и чёткий ответ всем тем кто не понимал почему Ушли Сёмина из клуба.

      1
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      Рейтинг: +1450

      VGreen 2 часа назад

      хорошо сказал господин Суркис

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