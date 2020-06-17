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  • Дьяков: «Я не люблю геев. Для кого-то это нормально, но для меня нет»

Дьяков: «Я не люблю геев. Для кого-то это нормально, но для меня нет»

17 июня 2020, 07:39
13

Экс-защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков рассказал о своем отношении к людям с нетрадиционной ориентацией.

– Самое мощное ваше интервью – когда вы сказали, что ненавидите геев. Что-то изменилось с тех пор?

– Нет. Просто я не люблю геев. Для кого-то это нормально, но для меня нет. Я их не люблю, не уважаю.

– Во всем мире все лояльнее и лояльнее к ним относятся, в Англии выходят на матчи с радужными повязками.

– Это – Европа, у них нормально, что мальчики носят женскую одежду, а девочки – мужскую. В России, думаю, никогда такого не будет. И гей-парадов не было – к чему этот цирк вообще? Если я ущемляю чьи-то права, то пускай эти люди сидят дома.

– Если одноклубник сделает каминг-аут – ваша реакция?

– Не думаю, что в России такое случится. Его тогда ожидает дикая травля.

Моя позиция никогда не изменится. Может, это воспитание – я рос в полноценной нормальной семье. Может, со временем пришло.

Смотришь на западных звезд – мальчика одевают под девочку. Дети Анджелины Джоли, Меган Фокс, куча историй. У них в школах преподают, что геи и лесбиянки – это нормально.

Понятно, что не все геи наряжаются девочками или наряжают так детей, но все равно не хотел бы с такими общаться.

  • В 2020-м Дьяков выступал за «Спартак-2».
  • В мае клуб разорвал с защитником контракт.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Спартак-2 Дьяков Виталий
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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AHTUNGBOL
1592371997
Стесняюсь спросить, с ним разорвали контракт, после того, как узнали, что он ненавидит геев?
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Добрый Бобер
1592373818
Ненавидеть геев глупо. Гомосексуализм - психическое отклонение. Это как ненавидить шизофреников. Я, наверно, никогда не пойму почему, если мужчина считает себя Наполеоном, его лечат, а если женщиной, то за его права борются?
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Дядя Серёжа
1592381532
Тьфу на них ещё раз.
Ответить
NewLife
1592381987
А вот питерские фаны все время плюсуют местных геев-троллей.
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Мага 13
1592381994
аларма с боратом никто не любит, даже Дьяков))
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serppion
1592385482
Что-то Дьякова слишком много стало. Если он футболист - пусть говорит о футболе. Я тоже не люблю геев, но не хочу своими соплями превращать Бомбардир в помойку.
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