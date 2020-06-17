Дьяков: «Я не люблю геев. Для кого-то это нормально, но для меня нет»

Экс-защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков рассказал о своем отношении к людям с нетрадиционной ориентацией.

– Самое мощное ваше интервью – когда вы сказали, что ненавидите геев. Что-то изменилось с тех пор?

– Нет. Просто я не люблю геев. Для кого-то это нормально, но для меня нет. Я их не люблю, не уважаю.

– Во всем мире все лояльнее и лояльнее к ним относятся, в Англии выходят на матчи с радужными повязками.

– Это – Европа, у них нормально, что мальчики носят женскую одежду, а девочки – мужскую. В России, думаю, никогда такого не будет. И гей-парадов не было – к чему этот цирк вообще? Если я ущемляю чьи-то права, то пускай эти люди сидят дома.

– Если одноклубник сделает каминг-аут – ваша реакция?

– Не думаю, что в России такое случится. Его тогда ожидает дикая травля.

Моя позиция никогда не изменится. Может, это воспитание – я рос в полноценной нормальной семье. Может, со временем пришло.

Смотришь на западных звезд – мальчика одевают под девочку. Дети Анджелины Джоли, Меган Фокс, куча историй. У них в школах преподают, что геи и лесбиянки – это нормально.

Понятно, что не все геи наряжаются девочками или наряжают так детей, но все равно не хотел бы с такими общаться.