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    Дьяков: «Я не люблю геев. Для кого-то это нормально, но для меня нет»

    Экс-защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков рассказал о своем отношении к людям с нетрадиционной ориентацией.

    – Самое мощное ваше интервью – когда вы сказали, что ненавидите геев. Что-то изменилось с тех пор?

    – Нет. Просто я не люблю геев. Для кого-то это нормально, но для меня нет. Я их не люблю, не уважаю.

    – Во всем мире все лояльнее и лояльнее к ним относятся, в Англии выходят на матчи с радужными повязками.

    – Это – Европа, у них нормально, что мальчики носят женскую одежду, а девочки – мужскую. В России, думаю, никогда такого не будет. И гей-парадов не было – к чему этот цирк вообще? Если я ущемляю чьи-то права, то пускай эти люди сидят дома.

    – Если одноклубник сделает каминг-аут – ваша реакция?

    – Не думаю, что в России такое случится. Его тогда ожидает дикая травля.

    Моя позиция никогда не изменится. Может, это воспитание – я рос в полноценной нормальной семье. Может, со временем пришло.

    Смотришь на западных звезд – мальчика одевают под девочку. Дети Анджелины Джоли, Меган Фокс, куча историй. У них в школах преподают, что геи и лесбиянки – это нормально.

    Понятно, что не все геи наряжаются девочками или наряжают так детей, но все равно не хотел бы с такими общаться.

    • В 2020-м Дьяков выступал за «Спартак-2».
    • В мае клуб разорвал с защитником контракт.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:39
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4191

      Добрый Бобер 1 час назад

      Ненавидеть геев глупо. Гомосексуализм - психическое отклонение. Это как ненавидить шизофреников. Я, наверно, никогда не пойму почему, если мужчина считает себя Наполеоном, его лечат, а если женщиной, то за его права борются?

      0
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      Рейтинг: +1469

      Genz 1 час назад

      Значит дьяков попробовал и ему не понравилось. Не торопитесь дьяков, геи считают,что счастье приходит после второго раза. Попробуйте ещё раз

      0
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      Рейтинг: +1157

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Стесняюсь спросить, с ним разорвали контракт, после того, как узнали, что он ненавидит геев?

      1
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      Рейтинг: +1142

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Проблема в том, что футбольная команда это мужской коллектив, объединяющий как минимум 25-30 человек включая тренеров и помощников. И большинству мужчин с нормальной ориентацией некомфортно находится вместе с человеком с сексуальными перверсиями. Особенно это касается каких-то бытовых вещей. Гомосексуализм это не то же самое, что и аутизм. Так что как раз из-за гея атмосфера в мужском коллективе будет совсем иной.

      1
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      Рейтинг: +3405

      Борат 2 часа назад

      Стыдно за спартак !
      Гыгы

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