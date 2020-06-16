Журналист Скира: «Боруссия» подписала защитника «ПСЖ» Менье

Дортмундская «Боруссия» подписала контракт с защитником «ПСЖ» Тома Менье, сообщает журналист Николо Скира.
Бельгиец присоединится к немецкому клубу по окончании сезона. Соглашение подписано на четыре года.
- Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил, что клуб не будет продлевать контракты с Эдинсоном Кавани и Тиаго Силвой и по окончании сезона они покинут клуб. Парижане в то же время рассчитывают на футболистов в оставшихся матчах Лиги чемпионов. Также клуб покидают защитники Лайвен Курзава и Тома Менье.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (73,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.