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    Журналист Скира: «Боруссия» подписала защитника «ПСЖ» Менье

    Дортмундская «Боруссия» подписала контракт с защитником «ПСЖ» Тома Менье, сообщает журналист Николо Скира.

    Бельгиец присоединится к немецкому клубу по окончании сезона. Соглашение подписано на четыре года.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (73,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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