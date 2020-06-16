«Мутко против»: «Ротор» предложил «Лукойлу» стать спонсором

Руководство «Ротора» попросило нефтяную компанию «Лукойл» стать спонсором волгоградского клуба, сообщает телеграм-канал «Мутко против». В предложении фигурирует дочерняя компания «Лукойла» – «Ритэк».
За рекламу компании на форме «Ротор» хочет 230 миллионов рублей. В 3 миллиона рублей «Лукойлу» обойдется рисунок на автобусе, 5 миллионов – реклама в соцсетях. За полный пакет спонсорства «Ротор» предлагает скидку.
- Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский ранее рассказал, как клуб готовится к возвращению в РПЛ.
- «Ротор» сменил юридическое лицо с ГАУ (государственного автономного учреждения) на АНО (автономную некоммерческую организацию).
- Команда заняла первое место в ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона.
- По информации журналиста Сергея Егорова, из бюджета клубу на следующий сезон выделили 500 миллионов рублей.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»