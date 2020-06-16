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  • «Мутко против»: «Ротор» предложил «Лукойлу» стать спонсором

«Мутко против»: «Ротор» предложил «Лукойлу» стать спонсором

16 июня 2020, 15:53
29

Руководство «Ротора» попросило нефтяную компанию «Лукойл» стать спонсором волгоградского клуба, сообщает телеграм-канал «Мутко против». В предложении фигурирует дочерняя компания «Лукойла» – «Ритэк».

За рекламу компании на форме «Ротор» хочет 230 миллионов рублей. В 3 миллиона рублей «Лукойлу» обойдется рисунок на автобусе, 5 миллионов – реклама в соцсетях. За полный пакет спонсорства «Ротор» предлагает скидку.

  • Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский ранее рассказал, как клуб готовится к возвращению в РПЛ.
  • «Ротор» сменил юридическое лицо с ГАУ (государственного автономного учреждения) на АНО (автономную некоммерческую организацию).
  • Команда заняла первое место в ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона.
  • По информации журналиста Сергея Егорова, из бюджета клубу на следующий сезон выделили 500 миллионов рублей.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Ротор
Комментарии (29)
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Mityai90
1592312242
Предлагаю тоже лукойлу стать моим спонсором. Банер вывешенный за окно 1 млн рублей ( в день увидят народу больше, чем за весь сезон Ротора), банер на заборе на даче в Подмосковье 700 тысяч рублей ( тоже самое), наклейка на машину 500 тысяч рублей. Если нет разницы, зачем платить больше?
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Nevsky_RU
1592312307
В полный пакет так же включены 6 очков для свинарника
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Давид59
1592315377
Ротор - Лукойлу: Возьми меня! Ну возьми меня нехочушка!
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rash1959
1592316282
да весь ротор, со всем говном, столько не стоит
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Бухбух
1592318680
Ротору, с его то историей и стадионом, пора бы научиться самому зарабатывать.
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Соарес
1592319474
Продаётся ротор Кто больше
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Hektor 84
1592323293
А что синит уже походу отказал? Газпром еще один фарм клуб не потянет.
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ufos73
1592323391
Только ради того что бы увидеть как РФС-газпозор, поднимет кипешь из за спонсорства 2 клубов одной организацией, стоит соглашаться! Это будет еще тот цирк все 4 зины выйдут на протесты ))))))
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житель СПб
1592324033
Ну что, вот и Спартак станет спонсором 2-х команд. Так и Зенит догонит постепенно (по количеству спонсируемых клубов).
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