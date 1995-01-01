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    «Мутко против»: «Ротор» предложил «Лукойлу» стать спонсором

    Руководство «Ротора» попросило нефтяную компанию «Лукойл» стать спонсором волгоградского клуба, сообщает телеграм-канал «Мутко против». В предложении фигурирует дочерняя компания «Лукойла» – «Ритэк».

    За рекламу компании на форме «Ротор» хочет 230 миллионов рублей. В 3 миллиона рублей «Лукойлу» обойдется рисунок на автобусе, 5 миллионов – реклама в соцсетях. За полный пакет спонсорства «Ротор» предлагает скидку.

    • Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский ранее рассказал, как клуб готовится к возвращению в РПЛ.
    • «Ротор» сменил юридическое лицо с ГАУ (государственного автономного учреждения) на АНО (автономную некоммерческую организацию).
    • Команда заняла первое место в ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона.
    • По информации журналиста Сергея Егорова, из бюджета клубу на следующий сезон выделили 500 миллионов рублей.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +604

      Nevsky_RU 7 минут назад

      В полный пакет так же включены 6 очков для свинарника

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      Mityai90 8 минут назад

      Предлагаю тоже лукойлу стать моим спонсором. Банер вывешенный за окно 1 млн рублей ( в день увидят народу больше, чем за весь сезон Ротора), банер на заборе на даче в Подмосковье 700 тысяч рублей ( тоже самое), наклейка на машину 500 тысяч рублей. Если нет разницы, зачем платить больше?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5560

      Литейный4 9 минут назад

      Это как понимать? Теперь вместо одного мазутного проекта будет два? Гыгыгы

      1
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