Журналист Егоров: «Ротору» выделили из бюджета 500 миллионов, а остальное сказали искать самостоятельно»

Журналист Сергей Егоров рассказал о финансовой ситуации в «Роторе» в преддверии возвращения команды в РПЛ.
«Там есть определенные проблемы с финансированием, но речи о том, что клуб будет сниматься с РПЛ, не идет. «Ротору», по моей информации, выделили 500 миллионов рублей из бюджета, а остальное сказали искать самостоятельно. То есть речь была сначала о сумме в 1,5 миллиарда, а сейчас – о сумме в 500 миллионов рублей», – сказал Егоров.
- «Ротор» занял первое место в ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона.
- Генеральный директор волгоградского клуба Андрей Рекечинский ранее подтвердил, что команда настроена играть в РПЛ.
Источник: Ютуб-канал «Футбольный Биги»