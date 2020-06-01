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    Журналист Егоров: «Ротору» выделили из бюджета 500 миллионов, а остальное сказали искать самостоятельно»

    Журналист Сергей Егоров рассказал о финансовой ситуации в «Роторе» в преддверии возвращения команды в РПЛ.

    «Там есть определенные проблемы с финансированием, но речи о том, что клуб будет сниматься с РПЛ, не идет. «Ротору», по моей информации, выделили 500 миллионов рублей из бюджета, а остальное сказали искать самостоятельно. То есть речь была сначала о сумме в 1,5 миллиарда, а сейчас – о сумме в 500 миллионов рублей», – сказал Егоров.

    • «Ротор» занял первое место в ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона.
    • Генеральный директор волгоградского клуба Андрей Рекечинский ранее подтвердил, что команда настроена играть в РПЛ.

    Источник: Ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    01.06.2020 19:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5785

      paracetamol 1 час назад

      Пусть зарабатывают, нехр бездельничать.

      0
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      Рейтинг: +4568

      JTherry 2 часа назад

      вот вам 500 миллионов, не найдете остальные, и эти отнимем...

      0
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      Рейтинг: +3123

      Hektor 84 3 часа назад

      Такие барыши выделяют коту под хвост. Зато медицина и сельское хозяйство в разрухе. Епт у нас в России что больше не на что деньги выделять? Нах нужен этот кривоногий футбол с такими затратами. Понизить всем зп до 50000р иа деньги лучше выделять на другие сферы.

      0
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      Рейтинг: +14908

      bset 4 часа назад

      Хорошая динамика. Надеюсь, мы доживем до момента, когда предложат искать всю сумму самостоятельно, а не выпрашивать из бюджетных денег.

      3
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      Рейтинг: +254

      valkam72 4 часа назад

      Остальные газпром выделит в обмен на 6 очков. Это и Страпону (он же пьяныйхоровод) понятно

      1
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      Рейтинг: +1324

      FRZZ 5 часов назад

      500 миллионов рублей, это же ерунда для клуба высшей лиги. Придется играть прежним составом, а это черевато.

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