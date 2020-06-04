«Ротор» сменил юридическое лицо и проходит лицензирование для выступления в РПЛ

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал, как клуб готовится к возвращению в РПЛ.
«Смена юридического лица завершена, в данный момент клуб находится в процессе лицензирования. Мы рассчитываем на помощь властей и ищем спонсора. Команда будет играть в РПЛ.
Процедура лицензирования проходит в штатном режиме. Мы направляем документы в РФС на согласование, получаем замечания, сразу исправляем. Находимся в тесном контакте со службами стадиона «Волгоград-Арена»: обсуждаем, устраняем недочеты. Лицензирование – процедура не одного дня, как только меры карантина будут слабее, возможно, комиссия приедет в Волгоград, чтобы проверить готовность стадиона и клуба», – сообщил Рекечинский.
- «Ротор» сменил юридическое лицо с ГАУ (государственного автономного учреждения) на АНО (автономную некоммерческую организацию).
- Команда заняла первое место в ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона.
- По информации журналиста Сергея Егорова, из бюджета клубу на следующий сезон выделили 500 миллионов рублей.
Источник: ТАСС