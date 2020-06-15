Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Тедеско: «Спартак» не может терять таких игроков, как Жиго»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался по поводу слухов об уходе из клуба центрального защитника Самуэля Жиго.

    «Сэм очень важен для нас. Зачастую нельзя заменить игрока, просто купив вместо него равноценного футболиста. Жиго важен как на поле, так и за его пределами. В «Спартаке» все это понимают, не только я.

    У нас есть амбиции, и мы не можем терять подобных игроков, независимо от того, Жиго это или кто-то другой. Хотя на сто процентов сказать, останется ли игрок в команде, в футболе не может никто», – сказал Тедеско.

    • «Спартак» купил Жиго летом 2018 года у «Гента» за 8 миллионов евро.
    • С тех пор француз провел 37 матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • В мае сообщалось об интересе к центрбеку со стороны «Лиона».

    Тедеско: «Не планируем сейчас возвращать Гулиева в команду, но вернуть его позже – не проблема»

    Тедеско – о проведении кубкового матча «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге: «Распыляться на эти темы не хочется»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2020 23:43
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +323

      NewLife 2 часа назад

      Жиган, ты нужен и твоя голова для новых голов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      Puddle 2 часа назад

      От хряков бегут все! И даже Свинуэль Жиго

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2007

      serhio80 > Puddle 1 час назад

      Бомжары знатно бегают чтобы ******** не получить, даже в родном Питере)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77056
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru