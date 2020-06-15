Тедеско: «Спартак» не может терять таких игроков, как Жиго»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался по поводу слухов об уходе из клуба центрального защитника Самуэля Жиго.

«Сэм очень важен для нас. Зачастую нельзя заменить игрока, просто купив вместо него равноценного футболиста. Жиго важен как на поле, так и за его пределами. В «Спартаке» все это понимают, не только я.

У нас есть амбиции, и мы не можем терять подобных игроков, независимо от того, Жиго это или кто-то другой. Хотя на сто процентов сказать, останется ли игрок в команде, в футболе не может никто», – сказал Тедеско.

«Спартак» купил Жиго летом 2018 года у «Гента» за 8 миллионов евро.

С тех пор француз провел 37 матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2022 года.

В мае сообщалось об интересе к центрбеку со стороны «Лиона».

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