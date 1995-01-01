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    Тедеско: «Не планируем сейчас возвращать Гулиева в команду, но вернуть его позже – не проблема»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о возможном возвращении в основную команду полузащитника Аяза Гулиева.

    «Я не буду выносить ссор из избы. Безусловно, у «Спартака» были проблемы с Гулиевым. Сейчас мы не планируем возвращать Аяза в команду. Но вернуть его позже – не проблема. Наши двери всегда открыты, мало ли что может случиться», – сказал Тедеско.

    • В мае футболиста перевели в дубль за нарушение командной дисциплины.
    • По информации «СЭ», хавбека наказали за некорректное общение с членами тренерского штаба.
    • 23-летний Гулиев в текущем сезоне провел за «Спартак» 15 матчей и получил семь желтых карточек.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +591

      Puddle 57 минут назад

      Двери в парилку всегда для него открыты

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3361

      Борат 1 час назад

      Сначала в баню его вернут и он там прощения у всей команды попросит ! Гыгы
      Стыдно за этих рылов петушиных !
      Гыгы

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