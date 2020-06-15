Тедеско: «Не планируем сейчас возвращать Гулиева в команду, но вернуть его позже – не проблема»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о возможном возвращении в основную команду полузащитника Аяза Гулиева.
«Я не буду выносить ссор из избы. Безусловно, у «Спартака» были проблемы с Гулиевым. Сейчас мы не планируем возвращать Аяза в команду. Но вернуть его позже – не проблема. Наши двери всегда открыты, мало ли что может случиться», – сказал Тедеско.
- В мае футболиста перевели в дубль за нарушение командной дисциплины.
- По информации «СЭ», хавбека наказали за некорректное общение с членами тренерского штаба.
- 23-летний Гулиев в текущем сезоне провел за «Спартак» 15 матчей и получил семь желтых карточек.
Источник: «Чемпионат»