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    Тедеско – о проведении кубкового матча «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге: «Распыляться на эти темы не хочется»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мыслями о решении исполкома РФС назначить Санкт-Петербург местом проведения матча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и его командой.

    «Не знаю, было ли решение провести полуфинал с «Зенитом» в Санкт-Петербурге справедливым. Но игра в Питере – не проблема. Я принимаю это . Да, со сменой регламента в ходе турнира я раньше не сталкивался. Но мы должны понимать, на какие вещи мы можем повлиять, а что изменить не в наших силах. Распыляться на эти темы не хочется, важно бросить все силы на подготовку к возобновлению сезона», – сказал Тедеско.

    • Из-за ошибки в регламенте не было прописано, какой клуб должен играть дома.
    • В связи с этим было принято решение применить правило, действующее до текущего сезона, – матч проходит на поле команды, которая до этого чаще играла в гостях.
    • Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен вердиктом, отметив, что «любые запросы продавливаются в пользу «Зенита».

    Тедеско: «Не планируем сейчас возвращать Гулиева в команду, но вернуть его позже – не проблема»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:55
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +4769

      JTherry 3 минуты назад

      достойным ответом будет победа над бомжами в полуфинале Кубка - в духе ответа Тедеско "не распыляться"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3361

      Борат 19 минут назад

      Стыдно за этих рылов позорных !
      Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +591

      Puddle 44 минуты назад

      Главное, чтобы стадион не испортили в поисках рылами желудей

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +140

      vsespartak01 > Puddle 24 минуты назад

      иди спать малолетка бездарная!

      1
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      Рейтинг: +591

      Puddle > vsespartak01 16 минут назад

      прищеми свой хрюндель

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