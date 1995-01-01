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    Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико», перенесшей операцию на мозге

    Нападающий «Атлетико» Диего Коста посвятил забитый в ворота «Атлетика» Бильбао (1:1) гол футболистке мадридского клуба Вирджинии Торресилье, у которой был диагностирован рак мозга.

    Празднуя гол, Коста поднял над головой футболку «Атлетико» с именем «Вирджиния». «Нет слов... Ты великолепен! Спасибо тебе от всего сердца!» — написала Торресилья в твиттере.

    • Ранее Торресилья сообщила, что у нее диагностирована раковая опухоль головного мозга. 18 мая спортсменке сделали операцию

    ESPN: Коста получил штраф вместо шестимесячного заключения за неуплату налогов

    Источник: твиттер Вирджинии Торресильи

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