Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико», перенесшей операцию на мозге

Нападающий «Атлетико» Диего Коста посвятил забитый в ворота «Атлетика» Бильбао (1:1) гол футболистке мадридского клуба Вирджинии Торресилье, у которой был диагностирован рак мозга.
Празднуя гол, Коста поднял над головой футболку «Атлетико» с именем «Вирджиния». «Нет слов... Ты великолепен! Спасибо тебе от всего сердца!» — написала Торресилья в твиттере.
- Ранее Торресилья сообщила, что у нее диагностирована раковая опухоль головного мозга. 18 мая спортсменке сделали операцию
No tengo palabras.... SOIS INCREÍBLES!! ¡¡GRACIAS de corazón!!@Atleti @AtletiFemenino #Nuncadejesdecreer pic.twitter.com/FcppjiR2fC— virginia torrecilla (@VirginiiiaTr) 14 июня 2020 г.
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