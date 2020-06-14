Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико», перенесшей операцию на мозге

Нападающий «Атлетико» Диего Коста посвятил забитый в ворота «Атлетика» Бильбао (1:1) гол футболистке мадридского клуба Вирджинии Торресилье, у которой был диагностирован рак мозга.

Празднуя гол, Коста поднял над головой футболку «Атлетико» с именем «Вирджиния». «Нет слов... Ты великолепен! Спасибо тебе от всего сердца!» — написала Торресилья в твиттере.

Ранее Торресилья сообщила, что у нее диагностирована раковая опухоль головного мозга. 18 мая спортсменке сделали операцию

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