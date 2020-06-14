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    Двукратный чемпион с «ПСЖ», экс-игрок сборной Франции Менез подпишет контракт с клубом Серии В «Реджина»

    Бывший форвард сборной Франции Жереми Менез продолжит карьеру в клубе Серии В «Реджина». Контракт с ним подпишут как со свободным агентом.

    Срок соглашения – до 2023 года. Ранее Менез выступал в чемпионате Италии за «Милан» и «Рому».

    • Менез дважды брал Лигу 1 с «ПСЖ».
    • На счету футболиста 24 матча и два гола за сборную.
    • Последним клубом Менеза был «Париж».

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (71,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    14.06.2020 13:35
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