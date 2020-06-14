Двукратный чемпион с «ПСЖ», экс-игрок сборной Франции Менез подпишет контракт с клубом Серии В «Реджина»

Бывший форвард сборной Франции Жереми Менез продолжит карьеру в клубе Серии В «Реджина». Контракт с ним подпишут как со свободным агентом.

Срок соглашения – до 2023 года. Ранее Менез выступал в чемпионате Италии за «Милан» и «Рому».