Football Insider: «Челси» и «Арсенал» интересуются двухметровым вратарем «Саутгемптона» Форстером

Как пишет Football Insider, «Челси» и «Арсенал» хотят усилиться одним и тем же вратарем. Речь идет о 32-летнем голкипере «Саутгемптона» Фрэйзере Форстере.
«Саутгемптон» готов отпустить игрока за 11,2 миллиона евро. На рынке Форстер оценивается в 6,5 миллиона.
- Минувший сезон ШПЛ Форстер провел на правах аренды за «Селтик».
- Форстер четыре раза брал ШПЛ.
- «Челси» продолжает выступление в сезоне Лиги чемпионов.
Источник: Football Insider
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