Football Insider: «Челси» и «Арсенал» интересуются двухметровым вратарем «Саутгемптона» Форстером

Как пишет Football Insider, «Челси» и «Арсенал» хотят усилиться одним и тем же вратарем. Речь идет о 32-летнем голкипере «Саутгемптона» Фрэйзере Форстере.

«Саутгемптон» готов отпустить игрока за 11,2 миллиона евро. На рынке Форстер оценивается в 6,5 миллиона.