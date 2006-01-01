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    Football Insider: «Челси» и «Арсенал» интересуются двухметровым вратарем «Саутгемптона» Форстером

    Как пишет Football Insider, «Челси» и «Арсенал» хотят усилиться одним и тем же вратарем. Речь идет о 32-летнем голкипере «Саутгемптона» Фрэйзере Форстере.

    «Саутгемптон» готов отпустить игрока за 11,2 миллиона евро. На рынке Форстер оценивается в 6,5 миллиона.

    • Минувший сезон ШПЛ Форстер провел на правах аренды за «Селтик».
    • Форстер четыре раза брал ШПЛ.
    • «Челси» продолжает выступление в сезоне Лиги чемпионов.

    Источник: Football Insider

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