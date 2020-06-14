Анри: «В финале Лиги чемпионов в 2006 году не мог согнуть колено и хорошо бегать. Я говорил неправду, чтобы играть»

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри рассказал, что проводил финал Лиги чемпионов 2006 года против «Барселоны» через боль. Каталонцы победили со счетом 2:1.
«Я не мог согнуть колено и не мог хорошо бегать, но мне пришлось играть. Это так просто. Я играл столько, сколько мог, и говорил неправду, чтобы играть. Когда меня спросили, как себя чувствую, ответил, что все нормально. Я бы никогда не сказал, что мне плохо», – цитирует Анри «Матч ТВ» со ссылкой на Goal.
- Впоследствии француз взял Лигу чемпионов с «Барселоной».
- Анри брал чемпионат мира.
- Сейчас француз тренирует канадский «Монреаль Импакт».
Источник: «Матч ТВ»