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    Анри: «В финале Лиги чемпионов в 2006 году не мог согнуть колено и хорошо бегать. Я говорил неправду, чтобы играть»

    Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри рассказал, что проводил финал Лиги чемпионов 2006 года против «Барселоны» через боль. Каталонцы победили со счетом 2:1.

    «Я не мог согнуть колено и не мог хорошо бегать, но мне пришлось играть. Это так просто. Я играл столько, сколько мог, и говорил неправду, чтобы играть. Когда меня спросили, как себя чувствую, ответил, что все нормально. Я бы никогда не сказал, что мне плохо», – цитирует Анри «Матч ТВ» со ссылкой на Goal.

    • Впоследствии француз взял Лигу чемпионов с «Барселоной».
    • Анри брал чемпионат мира.
    • Сейчас француз тренирует канадский «Монреаль Импакт».

    Источник: «Матч ТВ»

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