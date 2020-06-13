Защитник «Шахтера» Исмаили выбыл на полгода

Бразильский защитник Исмаили не поможет больше «Шахтеру» в текущем плей-офф Лиги Европы. Игрок получил травму.
«У футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. В ближайшее время Исмаили предстоит операция. На восстановление ему понадобится до шести месяцев», – информирует «Шахтер».
- В текущем сезоне Исмаили провел 32 матча, забил два гола.
- Бразилец выступает в Украине с 2013 года.
- «Шахтер» с отрывом лидирует в УПЛ.
Источник: официальный сайт «Шахтера»