Это`О: «Месси – лучший футболист в истории, он должен играть до 70 лет»

Экс-нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О высказался о капитане каталонцев Лионеля Месси.

«Лео – лучший игрок мира и лучший футболист в истории. Я бы всегда выбирал новичков, советуясь с Месси, чтобы было понятно, с кем он хочет играть рядом.

Месси нужно помогать. Сейчас Лео уже не может бегать как 25-летний парень, хотя иногда по-прежнему так делает. Нам, болельщикам «Барсы», нужно предоставить Месси лучших партнеров по команде, чтобы он продолжал наслаждаться игрой. Лео должен выступать до 70 лет, чтобы мы могли как можно дольше получать удовольствие от его футбола», – сказал камерунец.