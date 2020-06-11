Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Это`О: «Месси – лучший футболист в истории, он должен играть до 70 лет»

    Экс-нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О высказался о капитане каталонцев Лионеля Месси.

    «Лео – лучший игрок мира и лучший футболист в истории. Я бы всегда выбирал новичков, советуясь с Месси, чтобы было понятно, с кем он хочет играть рядом.

    Месси нужно помогать. Сейчас Лео уже не может бегать как 25-летний парень, хотя иногда по-прежнему так делает. Нам, болельщикам «Барсы», нужно предоставить Месси лучших партнеров по команде, чтобы он продолжал наслаждаться игрой. Лео должен выступать до 70 лет, чтобы мы могли как можно дольше получать удовольствие от его футбола», – сказал камерунец.

    • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
    • Аргентинец лидирует в списке бомбардиров текущего сезона Примеры.
    • «Барселона» лидирует в текущем чемпионате Испании.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +347

      Proker 3 часа назад

      ну лучший футболист он ну что с этого?как будто в этом мире кроме футбола не кому не чего не интересует.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76969
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru