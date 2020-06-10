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  • Меркулов – о переходе в «Рубин»: «Удивился, когда позвонил Слуцкий. Когда заинтересован главный тренер – это главное»

Меркулов – о переходе в «Рубин»: «Удивился, когда позвонил Слуцкий. Когда заинтересован главный тренер – это главное»

10 июня 2020, 00:47
3

Защитник Михаил Меркулов, перешедший в «Рубин» на правах свободного агента, рассказал о своих впечатлениях в новом клубе.

«Я очень рад, что я в этой команде. И первое впечатление о городе и команде – поскорее хочется играть здесь в футбол. В «Урале» у меня была стабильность, но чтобы расти, мне нужно было сменить обстановку, выйти из зоны комфорта, посмотреть, чего я стою в другой обстановке, в другом коллективе.Когда заинтересован главный тренер, для меня это основное. Потому что в тот же «Урал» я приходил как «ноунейм» и просто доказывал по месту. И мне хотелось поработать с человеком, который хочет со мной работать.

Когда звонят с неизвестных номеров, не то что не хочется брать, но всегда в ожидании, что это будет. Может, тебе звонят с каких-нибудь микрофинансов. Но это был Леонид Викторович. Для меня, конечно удивлением было, когда он позвонил. Диалог получился довольно быстрый, я сказал, что хочу работать с Леонидом Викторовичем.

Я приехал не так давно, мне нужно было приспособиться, понять требования тренерского штаба, что от меня хотят, что нужно на моей позиции. В любом коллективе адаптация быстрее проходит с играми. Чем больше ты играешь, чем больше проходишь побед и поражений, тем быстрее вливаешься. Команда понимает, чего ты стоишь, чего от тебя ждать и принимает тебя таким, какой ты есть. А сейчас, конечно, тяжело, нужно привыкать к новой обстановке.

Цели? Для себя, понятно, попасть в стартовый состав и закрепиться там, как основной игрок. Чтобы даже вопросов не было в том, кто будет играть слева в защите. А в плане команды, конечно, нужно помочь в этом сезоне сохранить место в Премьер-лиге, а на будущее ставить более высокие задачи», – сказал Меркулов.

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Меркулов Михаил Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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Chernyi Lis
1591979531
слуцкий и рубин не совместимы..лучше раньше чем поздно..и однодневки не нужны..
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Рубинище
1592034547
Удачи и добро пожаловать
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Spinorr
1592232723
Я всегда настораживаюсь, когда тренер начинает приглашать в свою новую команду знакомых ему по прошлым трудам игроков. Ладно если это игроки уровня Нобоа, Наваса и Азмуна, которых Бердыев призвал в Ростов, а когда Меркулов или Тарасов?
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