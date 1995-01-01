Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Меркулов – о переходе в «Рубин»: «Удивился, когда позвонил Слуцкий. Когда заинтересован главный тренер – это главное»

    Защитник Михаил Меркулов, перешедший в «Рубин» на правах свободного агента, рассказал о своих впечатлениях в новом клубе.

    «Я очень рад, что я в этой команде. И первое впечатление о городе и команде – поскорее хочется играть здесь в футбол. В «Урале» у меня была стабильность, но чтобы расти, мне нужно было сменить обстановку, выйти из зоны комфорта, посмотреть, чего я стою в другой обстановке, в другом коллективе.Когда заинтересован главный тренер, для меня это основное. Потому что в тот же «Урал» я приходил как «ноунейм» и просто доказывал по месту. И мне хотелось поработать с человеком, который хочет со мной работать.

    Когда звонят с неизвестных номеров, не то что не хочется брать, но всегда в ожидании, что это будет. Может, тебе звонят с каких-нибудь микрофинансов. Но это был Леонид Викторович. Для меня, конечно удивлением было, когда он позвонил. Диалог получился довольно быстрый, я сказал, что хочу работать с Леонидом Викторовичем.

    Я приехал не так давно, мне нужно было приспособиться, понять требования тренерского штаба, что от меня хотят, что нужно на моей позиции. В любом коллективе адаптация быстрее проходит с играми. Чем больше ты играешь, чем больше проходишь побед и поражений, тем быстрее вливаешься. Команда понимает, чего ты стоишь, чего от тебя ждать и принимает тебя таким, какой ты есть. А сейчас, конечно, тяжело, нужно привыкать к новой обстановке.

    Цели? Для себя, понятно, попасть в стартовый состав и закрепиться там, как основной игрок. Чтобы даже вопросов не было в том, кто будет играть слева в защите. А в плане команды, конечно, нужно помочь в этом сезоне сохранить место в Премьер-лиге, а на будущее ставить более высокие задачи», – сказал Меркулов.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76880
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru