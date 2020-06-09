РФС: с нового сезона футболисты из стран Евразийского союза не будут считаться легионерами

Заместитель генсекретаря РФС Денис Рогачев сообщил, что с нового сезона футболисты из стран ЕАЭС перестанут быть легионерами в РПЛ.

«Приказ министра спорта, по которому граждане Евразийского союза перестают считаться легионерами, был подписан еще в прошлом году. Он вступит в силу с 1 августа. Таким образом, новый сезон начнется с учетом этих изменений», — сказал Рогачев.