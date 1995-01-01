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    Клубы РПЛ посвятят 23-й тур медицинским работникам

    23-й тур российской Премьер-лиги станет туром благодарности медицинским работникам, которые борются с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба РФС. Клубы РПЛ пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на матчи и проведут другие акции в их поддержку.

    «Посвятить тур медикам, которые борются с коронавирусом, – правильная и очень важная инициатива. Именно благодаря их профессиональной и самоотверженной работе мы сейчас постепенно возвращаемся к привычной жизни.Теперь мы хотим сказать всем медработникам спасибо! Врачи, медсeстры, работники скорой помощи – настоящие герои, которые спасли множество жизней, рискуя своей. Все клубы с удовольствием присоединятся к акции и посвятят 23-й тур медицинским работникам», – сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

    • РПЛ возобновится 19 июня.

    Источник: телеграм-канал РФС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1395

      Cleaner 12 минут назад

      Посвятят медработникам это как? Денег соберут или бла бла бла на стадионе?

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