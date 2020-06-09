Клубы РПЛ посвятят 23-й тур медицинским работникам

23-й тур российской Премьер-лиги станет туром благодарности медицинским работникам, которые борются с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба РФС. Клубы РПЛ пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на матчи и проведут другие акции в их поддержку.

«Посвятить тур медикам, которые борются с коронавирусом, – правильная и очень важная инициатива. Именно благодаря их профессиональной и самоотверженной работе мы сейчас постепенно возвращаемся к привычной жизни.Теперь мы хотим сказать всем медработникам спасибо! Врачи, медсeстры, работники скорой помощи – настоящие герои, которые спасли множество жизней, рискуя своей. Все клубы с удовольствием присоединятся к акции и посвятят 23-й тур медицинским работникам», – сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.