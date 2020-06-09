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    Sport24: футболисты из Армении, Казахстана и Киргизии – больше не легионеры в РПЛ. Об этом сегодня объявит РФС

    Со следующего сезона-2020/21 футболисты из Армении, Казахстана и Киргизии не будут считаться легионерами в РПЛ.

    Это решение будет принято сегодня, 9 июня, на заседании исполкома РФС, которое пройдет в формате видеоконференцсвязи.

    С сезона-2020/21 РФС принял лимит на легионеров «8+17».

    По его правилам в заявке команды на сезон смогут находиться восемь легионеров и 17 россиян. Все легионеры смогут одновременно выходить на поле.

    • В феврале 2019-го на исполкоме РФС было принято решение не считать белорусских футболистов легионерами.
    • Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия являются странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:01
    Комментарии12
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      Рейтинг: +924

      фанат джигурды 3 минуты назад

      Казахи будут на лошадях играть, киргизы будут тушей козлёнка пугать соперника, а армяне будут угощать соперника во время матча, и станут наши клубы сильнее грандов!!!

      0
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      Рейтинг: +2188

      absent32 25 минут назад

      ох киргизов скоро наплывет в лигу)))

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      Рейтинг: +10467

      KLIM777 45 минут назад

      Конченные правила! В плане легионеров.

      1
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      Рейтинг: +4171

      Добрый Бобер 56 минут назад

      Да всё нормально. Это чистая политика без примесей. Дружеский жест, не более того. К футболу это не имеет никого отношения. Так же как и участие команд этих стран не имеет никакого отношения к КВН.

      1
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      Рейтинг: +14

      Aleksandr_R911 1 час назад

      У меня вообще пропало хоть какое-то понимание того, что происходит сейчас с руководством РФС. Вроде бы и понятно, почему футболисты из Армении, Беларусии, Казахстана и Киргизии не будут считаться легионерами, а с другой стороны, чем это поможет сборной нашей страны?
      Ведь ужесточая лимит, руководство РФС утверждает, что это поможет сборной... вообще ничего не понимаю

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      Рейтинг: +403

      Vratarь > Aleksandr_R911 1 час назад

      И не надо понимать! Не для этого решения принимаются.

      1
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      Рейтинг: +1222

      evgevg13 1 час назад

      Давно пора

      0
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      Рейтинг: +851

      Play 2 часа назад

      Ну вот в чём логика таких решений, объясните мне дураку? Руководство РФС упёрлось рогом в этот долбаный лимит, рассуждая, что он помогает развитию российских игроков и сборной страны. В результате сборная десятки лет топчется на одном месте, а лимит приводит только к увеличению цен на игроков с российским паспортом и их зарплат, убивая конкурентную среду. Но даже чёрт с этим, почему футболисты из Армении и Казахстана не будут считаться легионерами? Где логика? Что футболист из Уругвая, что футболист из Армении это граждане других государств, в сборной России они играть не могут, в чём смысл тогда?

      4
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      Рейтинг: +19

      Радио1000шумеров > Play 8 минут назад

      Те же вопросы. Если ввели лимит для развития доморощенных игроков, то зачем тогда делать какие-то непонятные исключения по каким-то непонятным причинам? РФС хочет развивать российский футбол или желает в международную политику поиграться?

      0
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      Рейтинг: +924

      фанат джигурды 2 часа назад

      Теперь все наши клубы наберут казахов и киргизов и станут всех выносить в еврокубках!!!

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      Рейтинг: +576

      Граф2019 > фанат джигурды 34 минуты назад

      дык они с верблюдов и коней не слезают...

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      Рейтинг: +924

      фанат джигурды > Граф2019 23 минуты назад

      Киргизы в кок-бору хорошо научились играть, в футболе- так вообще класс покажут!!!

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