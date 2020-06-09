Sport24: футболисты из Армении, Казахстана и Киргизии – больше не легионеры в РПЛ. Об этом сегодня объявит РФС

Со следующего сезона-2020/21 футболисты из Армении, Казахстана и Киргизии не будут считаться легионерами в РПЛ.

Это решение будет принято сегодня, 9 июня, на заседании исполкома РФС, которое пройдет в формате видеоконференцсвязи.

С сезона-2020/21 РФС принял лимит на легионеров «8+17».

По его правилам в заявке команды на сезон смогут находиться восемь легионеров и 17 россиян. Все легионеры смогут одновременно выходить на поле.