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  • Sport24: футболисты из Армении, Казахстана и Киргизии – больше не легионеры в РПЛ. Об этом сегодня объявит РФС

Sport24: футболисты из Армении, Казахстана и Киргизии – больше не легионеры в РПЛ. Об этом сегодня объявит РФС

9 июня 2020, 10:01
12

Со следующего сезона-2020/21 футболисты из Армении, Казахстана и Киргизии не будут считаться легионерами в РПЛ.

Это решение будет принято сегодня, 9 июня, на заседании исполкома РФС, которое пройдет в формате видеоконференцсвязи.

С сезона-2020/21 РФС принял лимит на легионеров «8+17».

По его правилам в заявке команды на сезон смогут находиться восемь легионеров и 17 россиян. Все легионеры смогут одновременно выходить на поле.

  • В феврале 2019-го на исполкоме РФС было принято решение не считать белорусских футболистов легионерами.
  • Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия являются странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (12)
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фанат джигурды
1591687282
Теперь все наши клубы наберут казахов и киргизов и станут всех выносить в еврокубках!!!
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1591687843
Ну вот в чём логика таких решений, объясните мне дураку? Руководство РФС упёрлось рогом в этот долбаный лимит, рассуждая, что он помогает развитию российских игроков и сборной страны. В результате сборная десятки лет топчется на одном месте, а лимит приводит только к увеличению цен на игроков с российским паспортом и их зарплат, убивая конкурентную среду. Но даже чёрт с этим, почему футболисты из Армении и Казахстана не будут считаться легионерами? Где логика? Что футболист из Уругвая, что футболист из Армении это граждане других государств, в сборной России они играть не могут, в чём смысл тогда?
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evgevg13
1591691940
Давно пора
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Aleksandr_R911
1591692146
У меня вообще пропало хоть какое-то понимание того, что происходит сейчас с руководством РФС. Вроде бы и понятно, почему футболисты из Армении, Беларусии, Казахстана и Киргизии не будут считаться легионерами, а с другой стороны, чем это поможет сборной нашей страны? Ведь ужесточая лимит, руководство РФС утверждает, что это поможет сборной... вообще ничего не понимаю
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Добрый Бобер
1591693156
Да всё нормально. Это чистая политика без примесей. Дружеский жест, не более того. К футболу это не имеет никого отношения. Так же как и участие команд этих стран не имеет никакого отношения к КВН.
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absent32
1591695004
ох киргизов скоро наплывет в лигу)))
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фанат джигурды
1591696368
Казахи будут на лошадях играть, киргизы будут тушей козлёнка пугать соперника, а армяне будут угощать соперника во время матча, и станут наши клубы сильнее грандов!!!
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Axe111
1591704838
ФАНТАСТИКА
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alex1951
1591734513
Ха-ха......это называется киностудия ,,Верблюд-ишак фильм,,...... это все наши пацаны! Исчо по Советской Армии помним.... Эй,чурка ! ...В ответ : Сат ти дэрэвоо!)))
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