Sport.es: «Барселона» отказалась продавать Фати в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов

На минувших выходных стало известно, что «Барселона» отказалась продавать вингера Ансу Фати за 100 миллионов евро.

По информации Sport.es, такое предложение по трансферу 17-летнего футболиста сделал каталонскому клубу «Манчестер Юнайтед».

От имени манкунианцев переговоры вел агент Жорже Мендеш.