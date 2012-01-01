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    Sport.es: «Барселона» отказалась продавать Фати в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов

    На минувших выходных стало известно, что «Барселона» отказалась продавать вингера Ансу Фати за 100 миллионов евро.

    По информации Sport.es, такое предложение по трансферу 17-летнего футболиста сделал каталонскому клубу «Манчестер Юнайтед».

    От имени манкунианцев переговоры вел агент Жорже Мендеш.

    • Фати – воспитанник «Барсы».
    • Игрок дебютировал за первую команду в августе 2019 года.
    • В его активе 24 матча, пять забитых голов и один ассист.
    • Отступные в контракте испанца – 170 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +730

      кто там 1 час назад

      А почему? Его же они очень хотят, могли бы и продать.

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