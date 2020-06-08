Sport.es: «Барселона» отказалась продавать Фати в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов

На минувших выходных стало известно, что «Барселона» отказалась продавать вингера Ансу Фати за 100 миллионов евро.
По информации Sport.es, такое предложение по трансферу 17-летнего футболиста сделал каталонскому клубу «Манчестер Юнайтед».
От имени манкунианцев переговоры вел агент Жорже Мендеш.
- Фати – воспитанник «Барсы».
- Игрок дебютировал за первую команду в августе 2019 года.
- В его активе 24 матча, пять забитых голов и один ассист.
- Отступные в контракте испанца – 170 миллионов евро.
Источник: Sport.es