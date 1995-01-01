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    «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче

    Сегодня «Локомотив» и «Динамо» провели товарищескую игру на «РЖД-Арене». Матч прошел без болельщиков по просьбе «Локомотива».

    На 50-й минуте динамовцы открыли счет благодаря точному удару Кирилла Панченко в угол ворот Никиты Медведева. «Локо» ушел от поражения на 76-й минуте после автогола Владимира Рыкова. В первом тайме хозяева не смогли реализовать пенальти: на 31-минуте с 11-метровой отметки промахнулся Алексей Миранчук.

    РПЛ возобновится 19 июня. «Локомотив» идет в турнирной таблице на втором месте, «Динамо» шестое.

    Источник: Твиттер «Динамо»

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    Сегодня, 19:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1438

      Genz 21 минуту назад

      Уже очки теряют без Палыча

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      evgevg13 50 минут назад

      Лиха беда начало

      0
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