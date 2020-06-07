«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче

Сегодня «Локомотив» и «Динамо» провели товарищескую игру на «РЖД-Арене». Матч прошел без болельщиков по просьбе «Локомотива».

На 50-й минуте динамовцы открыли счет благодаря точному удару Кирилла Панченко в угол ворот Никиты Медведева. «Локо» ушел от поражения на 76-й минуте после автогола Владимира Рыкова. В первом тайме хозяева не смогли реализовать пенальти: на 31-минуте с 11-метровой отметки промахнулся Алексей Миранчук.

РПЛ возобновится 19 июня. «Локомотив» идет в турнирной таблице на втором месте, «Динамо» шестое.