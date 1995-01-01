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    Брат Рамоса Рене: «Серхио постарается играть максимально долго. Идеальным завершением карьеры будет выступление на новом «Сантьяго Бернабеу»

    Брат и агент защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса Рене заверил, что игрок будет выступать как минимум до 2022 года, когда планируется завершить реконструкцию «Сантьяго Бернабеу». Сейчас футболисту 34 года.

    «Рамос постарается играть максимально долго, сколько это возможно. Выступление на новом «Бернабеу» станет идеальным завершением карьеры. Физически игрок в порядке, он готовится к возобновлению Примеры», – сказал Рене Рамос Onda Cero.

    • Рамос на этой неделе отказался от встречи с испанским правительством.
    • «Реал» идет в Примере вторым.
    • Рамос выступает в Мадриде с 2005 года.

    Источник: Onda Cero

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10134

      Cules2013 6 минут назад

      Рамос по части чисто защитных действий никогда не был прямо гением, у него другие сильные стороны, а с возрастом у защитника падает именно надёжность. Не будет его Реал держать до пенсии. Других тоже не держал. Рамос может играть хоть до 40, но это уже будет не в Реале.

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