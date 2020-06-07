Брат Рамоса Рене: «Серхио постарается играть максимально долго. Идеальным завершением карьеры будет выступление на новом «Сантьяго Бернабеу»

Брат и агент защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса Рене заверил, что игрок будет выступать как минимум до 2022 года, когда планируется завершить реконструкцию «Сантьяго Бернабеу». Сейчас футболисту 34 года.

«Рамос постарается играть максимально долго, сколько это возможно. Выступление на новом «Бернабеу» станет идеальным завершением карьеры. Физически игрок в порядке, он готовится к возобновлению Примеры», – сказал Рене Рамос Onda Cero.