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    Cadena Ser: Рамос отказался от встречи с испанскими чиновниками из-за несогласия с их политикой

    Правительство Испании провело видеоконференцию с несколькими футболистами Примеры. Вместо изначально запланированного Серхио Рамоса от «Реала» подключился Дани Карвахаль.

    Как пишет Cadena Ser, Рамос отказался от диалога с чиновниками в связи с тем, что не согласен с их политикой по борьбе с коронавирусом. В Испании за время пандемии от инфекции умерло более 27000 человек.

    • «Реал» в Примере идет вторым.
    • Примера возобновится 11 июня севильским дерби.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 350000 человек.

    Источник: Cadena Ser

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