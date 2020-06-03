Cadena Ser: Рамос отказался от встречи с испанскими чиновниками из-за несогласия с их политикой

Правительство Испании провело видеоконференцию с несколькими футболистами Примеры. Вместо изначально запланированного Серхио Рамоса от «Реала» подключился Дани Карвахаль.

Как пишет Cadena Ser, Рамос отказался от диалога с чиновниками в связи с тем, что не согласен с их политикой по борьбе с коронавирусом. В Испании за время пандемии от инфекции умерло более 27000 человек.