Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Егоров: «Семин будет ждать развития событий в «Локомотиве». У него есть команда для возвращения в составе Геркуса и Ротенберга»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин планирует ждать возможности вернуться в клуб. Он уже сформировал административную команду.

    «По моей информации, по услышанному мной, Юрий Павлович будет ждать концовку сезона и развития событий в «Локомотиве». У него есть плюс-минус сформированная команда [для возвращения]. Имею в виду генерального директора Илью Геркуса и спортивного директора Бориса Ротенберга», – сказал бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

    • Семин начал выпускать спортивную одежду.
    • Тренер может вернуться в украинское «Динамо».
    • С «Локомотивом» Семин трижды брал чемпионство.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:59
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      cavo75 34 минуты назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cavo", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3207

      Hektor 84 1 час назад

      Особо рассмешило олигарх спорт директор)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3207

      Hektor 84 1 час назад

      Юрий Палыч зачем это тебе! Ну не хотят там видеть тебя. Если бы хотели то грузин слетел бы уже с должности. Насильно мил не будешь. Обидно, досадно и ладно. Оставь ты их в покое. Жизнь коротка, поживи по кайфуй! Когда нибудь приходит время и пора заканчивать. Уже не молод, я думаю в деньгах не обделен, на без бедную старость хватит. Пусть сами расхлебывают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +717

      кто там 1 час назад

      Скоро сёмин устроит крестовый поход на землю святую, устроят войну за локомотив)

      Клоунаду устроили.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3984

      vladik12 1 час назад

      Старый все не угомонится.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76858
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru