Егоров: «Семин будет ждать развития событий в «Локомотиве». У него есть команда для возвращения в составе Геркуса и Ротенберга»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин планирует ждать возможности вернуться в клуб. Он уже сформировал административную команду.

«По моей информации, по услышанному мной, Юрий Павлович будет ждать концовку сезона и развития событий в «Локомотиве». У него есть плюс-минус сформированная команда [для возвращения]. Имею в виду генерального директора Илью Геркуса и спортивного директора Бориса Ротенберга», – сказал бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.