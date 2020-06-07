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  • Егоров: «Семин будет ждать развития событий в «Локомотиве». У него есть команда для возвращения в составе Геркуса и Ротенберга»

Егоров: «Семин будет ждать развития событий в «Локомотиве». У него есть команда для возвращения в составе Геркуса и Ротенберга»

7 июня 2020, 09:59
13

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин планирует ждать возможности вернуться в клуб. Он уже сформировал административную команду.

«По моей информации, по услышанному мной, Юрий Павлович будет ждать концовку сезона и развития событий в «Локомотиве». У него есть плюс-минус сформированная команда [для возвращения]. Имею в виду генерального директора Илью Геркуса и спортивного директора Бориса Ротенберга», – сказал бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

  • Семин начал выпускать спортивную одежду.
  • Тренер может вернуться в украинское «Динамо».
  • С «Локомотивом» Семин трижды брал чемпионство.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (13)
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vladik12
1591513602
Старый все не угомонится.
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кто там
1591514989
Скоро сёмин устроит крестовый поход на землю святую, устроят войну за локомотив) Клоунаду устроили.
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Hektor 84
1591515302
Юрий Палыч зачем это тебе! Ну не хотят там видеть тебя. Если бы хотели то грузин слетел бы уже с должности. Насильно мил не будешь. Обидно, досадно и ладно. Оставь ты их в покое. Жизнь коротка, поживи по кайфуй! Когда нибудь приходит время и пора заканчивать. Уже не молод, я думаю в деньгах не обделен, на без бедную старость хватит. Пусть сами расхлебывают.
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Hektor 84
1591515375
Особо рассмешило олигарх спорт директор)))))
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порт
1591524754
Будет нападать из за угла?
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DOCTOR PENALTY
1591528816
Всё только начинается!!!
Ответить
wobaekat
1591529723
Было бы замечательно Тандем Геркус-Семин хоть и проблемный, но успешный
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nemolod
1591532647
Палыч принял пока верное решение,чтобы переключиться после грустных для него событий,начал выпускать спортивную одежду и наверняка уже решил изготовить победный комплект формы для своей будущей команды!
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JTherry
1591536509
а финансовые претензии Локо к Геркусу уже рассосались? странно иметь в команде гендира, против которого собираются в суд подавать, и как на это отреагирует совет директоров...
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