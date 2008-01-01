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    Семин начал выпускать спортивную одежду

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что начал участвовать в выпуске спортивной одежды. Соучередитель – бренд «Олово».

    «Вместе мы начинаем выпуск спортивной одежды, напоминающей о наших победах!» – написал Семин в инстаграме.

    • На прошлой неделе Семин покинул «Локомотив».
    • Тренер может вернуться в украинское «Динамо».
    • С «Локомотивом» Семин трижды брал чемпионство.

    text

    Публикация от text (@seminup) 5 Июн 2020 в 10:57 PDT

    Источник: инстаграм Юрия Семина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2748

      solodealer 4 минуты назад

      "... в выпуске спортивной одежды. Соучередитель – бренд «Олово»...."
      Хит продаж - костюм "стойкий ОЛОВЯННЫЙ содатик"))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14948

      bset 11 минут назад

      Через месяц: "Семин стал блогером"
      Через год: "Семин основал свой футбольный клуб"
      Через три года: "Клуб Семина выбил Локомотив из Кубка России"
      Успехов легенде! Талантливый человек талантлив во всем!

      0
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      ...
      Рейтинг: -71

      Фанат Рубина > bset 7 минут назад

      Через четыре года Семин умер, его похранили в центре поля стадиона Ржд..
      Если что эта шутка в серьез не воспринимайте, просто дополнение к вашему комменту..
      Семину здоровья....

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