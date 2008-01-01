Семин начал выпускать спортивную одежду

"... в выпуске спортивной одежды. Соучередитель – бренд «Олово»...."
Хит продаж - костюм "стойкий ОЛОВЯННЫЙ содатик"))
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что начал участвовать в выпуске спортивной одежды. Соучередитель – бренд «Олово».
«Вместе мы начинаем выпуск спортивной одежды, напоминающей о наших победах!» – написал Семин в инстаграме.
- На прошлой неделе Семин покинул «Локомотив».
- Тренер может вернуться в украинское «Динамо».
- С «Локомотивом» Семин трижды брал чемпионство.