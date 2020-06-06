Журналист Карпов: «Тедеско попросил Цорна заполучить универсального опорника, способного выгрызать»

Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов информирует, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско попросил заполучить в команду нового опорного полузащитника. Он должен быть универсалом.

«Тедеско озвучил Томасу Цорну специфическую просьбу по игроку для «Спартака».

Тренеру Тедеско нужна опорно-собака, способная выгрызать и в роли центрбэка. Такого, как Вильмар Барриос из «Зенита», – написал инсайдер в твиттере.