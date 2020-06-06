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  • Журналист Карпов: «Тедеско попросил Цорна заполучить универсального опорника, способного выгрызать»

Журналист Карпов: «Тедеско попросил Цорна заполучить универсального опорника, способного выгрызать»

6 июня 2020, 16:32
8

Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов информирует, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско попросил заполучить в команду нового опорного полузащитника. Он должен быть универсалом.

«Тедеско озвучил Томасу Цорну специфическую просьбу по игроку для «Спартака».

Тренеру Тедеско нужна опорно-собака, способная выгрызать и в роли центрбэка. Такого, как Вильмар Барриос из «Зенита», – написал инсайдер в твиттере.

Источник: твиттер Ивана Карпова
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Цорн Томас
Комментарии (8)
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1591451055
Так пусть с Кралом работает, заставляет его выгрызать, на кой его покупали? Он может это делать, пусть Тедеско посмотрит его матчи за сборную.
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Сильвербой
1591457682
Нголо Канте к нам не поедет!
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Skull_Boy
1591462170
Ну Краль провалился, Зобнин умер, а Умяров не вариант
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vka1970
1591465547
Слухами земля полнится А опорник враг хоронится
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vmonomah17
1591465856
Сейчас Тарасова заберут из Рубина))))
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Hektor 84
1591470403
Это и без Карпова понятно что Спартаку нужен опорник.
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JTherry
1591472350
Номинальных опорников у «Спартака» сейчас два, но ни один из них не выполняет функций, необходимых тренеру
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