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    Журналист Карпов: «Тедеско попросил Цорна заполучить универсального опорника, способного выгрызать»

    Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов информирует, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско попросил заполучить в команду нового опорного полузащитника. Он должен быть универсалом.

    «Тедеско озвучил Томасу Цорну специфическую просьбу по игроку для «Спартака».

    Тренеру Тедеско нужна опорно-собака, способная выгрызать и в роли центрбэка. Такого, как Вильмар Барриос из «Зенита», – написал инсайдер в твиттере.

    Источник: твиттер Ивана Карпова

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +829

      Play 33 минуты назад

      Так пусть с Кралом работает, заставляет его выгрызать, на кой его покупали? Он может это делать, пусть Тедеско посмотрит его матчи за сборную.

      0
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      Рейтинг: +2656

      alarm 42 минуты назад

      чё они там в тарасовке выгрызать собрались? жёлуди, что ли? так хряки могут их рылом в земле нарыть целый мешок

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