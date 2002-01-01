Журналист Карпов: «Тедеско попросил Цорна заполучить универсального опорника, способного выгрызать»

Так пусть с Кралом работает, заставляет его выгрызать, на кой его покупали? Он может это делать, пусть Тедеско посмотрит его матчи за сборную.
Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов информирует, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско попросил заполучить в команду нового опорного полузащитника. Он должен быть универсалом.
«Тедеско озвучил Томасу Цорну специфическую просьбу по игроку для «Спартака».
Тренеру Тедеско нужна опорно-собака, способная выгрызать и в роли центрбэка. Такого, как Вильмар Барриос из «Зенита», – написал инсайдер в твиттере.
- Номинальных опорников у «Спартака» сейчас два: Наиль Умяров и Алекс Крал.
- Москвичи в РПЛ идут восьмыми.
- Ближайший официальный матч «Спартак» проведет против «Арсенала».