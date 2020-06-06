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  • Макеев: «При Эмери в «Спартаке» не было дисциплины. Может быть, ему не хватило жесткости»

Макеев: «При Эмери в «Спартаке» не было дисциплины. Может быть, ему не хватило жесткости»

6 июня 2020, 15:30
18

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев поделился мнением о работе Унаи Эмери на посту главного тренера московской команды.

«Тренировки Эмери мне очень нравились. У него и подход был интересный. Видно было, что пришел тренер с совершенно другим менталитетом. Основной его идеей был контроль мяча. На тренировках у нас почти все комбинации начинались от вратаря. Мы никогда не выбивали мяч от ворот.

Поначалу все было отлично. А потом начался разброд и шатания. Не было дисциплины. Эмери не уважали? Не знаю. Не понимаю, что произошло. С его стороны не было никаких выговоров или отстранения от тренировок. Так что, может быть, ему не хватило жесткости.

1:5 от «Динамо» – это не слив тренера. Это я вам точно могу сказать. Никто никого не сливал. Просто было такое состояние у команды», – сказал Макеев.

  • Эмери возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года.
  • Макеев выступал за столичный клуб с 2007 по 2017 год.
  • Сейчас игрок защищает цвета армянского «Арарата».

Источник: Ютуб-канал «У Кузьмича»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Макеев Евгений Эмери Унаи
Комментарии (18)
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ilichkadr
1591448230
О какой дисциплине можно говорить, если ты профессиональный игрок в профессиональном клубе? Видимо так и думал Эмери, придя в команду. Не предполагал, что получая бешеную зарплату, игрок может нарушать порядки, установленные в клубе.
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aaaaahhhh
1591448651
ему наверно жесткость не свойственна, а нашим раздолбаям не свойственно чувство ответственности.
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Давид59
1591448758
Это верно. Нашим футболистам нужен физрук, а не тренер. Вот и с Капелло была та же история. Как пришёл физрук, сразу всё наладилось.
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DOCTOR PENALTY
1591448893
Эмери, наверное, и в голову не могло прийти, что руководство клуба может опуститься до такой низости, как повестись на разводы разных дзюб и глушаковых. Судя по всему из России он уехал в шоковом состоянии.
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raritet
1591451393
Эмери, как и всякий настоящий профи и подумать не мог о том, что Игрочишки, получая огромные деньги не имеют ни малейшего понятия о чувстве ответственности за клуб, за свои действия. А когда до не стало доходить, пора было уходить. А то, что он великолепный специалист, показали его следующие сезоны но уже с игроками других команд, у которых все в порядке с совестью и чувством ответственности .
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BRO_football
1591452599
Если бы у Эмери действительно была жесткость и дисциплина, то никакой Дзюба не посмел бы назвать его тренеришкой
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Сильвербой
1591457444
Все было бы, если бы эстонская тварь не "сожрала" тренера Эмери! Но кучерявый поступил как **** последняя!
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Chernyi Lis
1591459839
дисциплина ушла на ...............уже раньше..
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vka1970
1591465706
Какая нах жёсткость. Эмери в клуб шёл тренировать, а не мамкой за сопливыми быть.Один игрочишка уже высказался об Эмери и где теперь он, а где так называемый тренеришка.
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Hektor 84
1591470235
Эмери доказал что он норм тренер, а ты и Шлюба зажравшиеся игрочишки.
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