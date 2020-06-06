Макеев: «При Эмери в «Спартаке» не было дисциплины. Может быть, ему не хватило жесткости»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев поделился мнением о работе Унаи Эмери на посту главного тренера московской команды.

«Тренировки Эмери мне очень нравились. У него и подход был интересный. Видно было, что пришел тренер с совершенно другим менталитетом. Основной его идеей был контроль мяча. На тренировках у нас почти все комбинации начинались от вратаря. Мы никогда не выбивали мяч от ворот.

Поначалу все было отлично. А потом начался разброд и шатания. Не было дисциплины. Эмери не уважали? Не знаю. Не понимаю, что произошло. С его стороны не было никаких выговоров или отстранения от тренировок. Так что, может быть, ему не хватило жесткости.

1:5 от «Динамо» – это не слив тренера. Это я вам точно могу сказать. Никто никого не сливал. Просто было такое состояние у команды», – сказал Макеев.