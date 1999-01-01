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    Макеев: «При Эмери в «Спартаке» не было дисциплины. Может быть, ему не хватило жесткости»

    Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев поделился мнением о работе Унаи Эмери на посту главного тренера московской команды.

    «Тренировки Эмери мне очень нравились. У него и подход был интересный. Видно было, что пришел тренер с совершенно другим менталитетом. Основной его идеей был контроль мяча. На тренировках у нас почти все комбинации начинались от вратаря. Мы никогда не выбивали мяч от ворот.

    Поначалу все было отлично. А потом начался разброд и шатания. Не было дисциплины. Эмери не уважали? Не знаю. Не понимаю, что произошло. С его стороны не было никаких выговоров или отстранения от тренировок. Так что, может быть, ему не хватило жесткости.

    1:5 от «Динамо» – это не слив тренера. Это я вам точно могу сказать. Никто никого не сливал. Просто было такое состояние у команды», – сказал Макеев.

    • Эмери возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года.
    • Макеев выступал за столичный клуб с 2007 по 2017 год.
    • Сейчас игрок защищает цвета армянского «Арарата».

    Источник: Ютуб-канал «У Кузьмича»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7795

      BRO_football 7 минут назад

      Если бы у Эмери действительно была жесткость и дисциплина, то никакой Дзюба не посмел бы назвать его тренеришкой

      1
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      Рейтинг: +10129

      Cules2013 7 минут назад

      Ну то, что в РПЛ сплошь и рядом, как ни мажоры, так паны зажратые, а не футболисты - 100% удивило Эмери, но будем откровенны, нигде, кроме Севильи, он не смог себя проявить, и в том же ПСЖ были серьёзные проблемы с авторитетом, да и даже в Арсенале. В Севилье было много амбициозных и трудолюбивых игроков, которых не нужно было лишний раз мотивировать, орать на них, чтобы они не забывались, где находятся, потому и были такие успехи. Мончи ногое сделал и статус клуба и игроков.

      0
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      Рейтинг: +2427

      raritet 27 минут назад

      Эмери, как и всякий настоящий профи и подумать не мог о том, что Игрочишки, получая огромные деньги не имеют ни малейшего понятия о чувстве ответственности за клуб, за свои действия. А когда до не стало доходить, пора было уходить. А то, что он великолепный специалист, показали его следующие сезоны но уже с игроками других команд, у которых все в порядке с совестью и чувством ответственности .

      2
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      Рейтинг: +3320

      Борат 35 минут назад

      Неплохой был тренеришка , на Петровском хорошую пятёрку отхватил ! Гыгы

      1
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      Рейтинг: +2656

      alarm 1 час назад

      приехал в питер, получил оценку 5. гыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15515

      sssrspartak > alarm 54 минуты назад

      я тебе вчера сказал,что бы заткнулся и всяких кастрюль с торчащими грядками с собой убрал!вы не достойны здесь быть!ваше место возле параши-недоделки аборта!

      0
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      Рейтинг: +2656

      alarm > sssrspartak 40 минут назад

      не можешь ты говорить, только хрюкать и визжать)

      1
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      Рейтинг: +16940

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Эмери, наверное, и в голову не могло прийти, что руководство клуба может опуститься до такой низости, как повестись на разводы разных дзюб и глушаковых. Судя по всему из России он уехал в шоковом состоянии.

      0
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      Рейтинг: +3205

      Давид59 1 час назад

      Это верно. Нашим футболистам нужен физрук, а не тренер. Вот и с Капелло была та же история. Как пришёл физрук, сразу всё наладилось.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6892

      ilichkadr > Давид59 1 час назад

      Бери выше, пастух, свинарь, чабан, табунщик.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2213

      aaaaahhhh 1 час назад

      ему наверно жесткость не свойственна, а нашим раздолбаям не свойственно чувство ответственности.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1084

      Aston > aaaaahhhh 1 час назад

      +,наши считают себя элитой!только среди жителей по уровню дохода,как футболисты толковых несколько человек

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6892

      ilichkadr 1 час назад

      О какой дисциплине можно говорить, если ты профессиональный игрок в профессиональном клубе? Видимо так и думал Эмери, придя в команду. Не предполагал, что получая бешеную зарплату, игрок может нарушать порядки, установленные в клубе.

      6
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      Рейтинг: +201

      NewLife > ilichkadr 1 час назад

      Не предполагал, что встретит таких игрочишек, как зюба.

      2
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      Рейтинг: +6892

      ilichkadr > NewLife 1 час назад

      Ну, как же без понтов, если бабло из карманов вываливается? Надо же показать себя во все

      2
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