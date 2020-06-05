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    Коке: «Если сезон не будет доигран, нужно назвать «Атлетико» победителем Лиги чемпионов»

    Полузащитник «Атлетико» Коке считает, что его команда уже достойна звания победителя Лиги чемпионов, поскольку в 1/8 финала выбила «Ливерпуль», выигравший турнир в прошлом сезоне.

    «Если сезон не будет доигран, нужно назвать «Атлетико» победителем ЛЧ. Как в боксе – ведь мы выбили действующего чемпиона», – сказал Коке.

    • «Атлетико» победил «Ливерпуль» в двухматчевом противостоянии с общим счетом 4:2.
    • Мадридцы проигрывали в финалах ЛЧ в 2014 и 2016 годах.
    • Еврокубковый турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

    Источник: AS

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    Сегодня, 13:05
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +60

      Maga Ingush 1 час назад

      Уффф как меня бесит их футболоубивающий автобус

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3194

      Давид59 1 час назад

      Уж больно ты умный. Руководство УЕФА наверное уже опИсалось от смеха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2058

      Axe111 1 час назад

      Ага *******

      0
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