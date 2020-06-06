Коке: «Если сезон не будет доигран, нужно назвать «Атлетико» победителем Лиги чемпионов»

Полузащитник «Атлетико» Коке считает, что его команда уже достойна звания победителя Лиги чемпионов, поскольку в 1/8 финала выбила «Ливерпуль», выигравший турнир в прошлом сезоне.

«Если сезон не будет доигран, нужно назвать «Атлетико» победителем ЛЧ. Как в боксе – ведь мы выбили действующего чемпиона», – сказал Коке.