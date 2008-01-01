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    Семак – об интересе итальянских клубов к Азмуну: «Я только приветствую желание любого игрока перейти в более сильный чемпионат»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе из клуба нападающего Сердара Азмуна, на которого претендуют «Наполи» и «Милан».

    «Сейчас Азмун – игрок «Зенита». Что касается желания любого игрока перейти в более сильный чемпионат, то я это только приветствую. Профессиональный рост – самое важное, я всегда пойму игрока, если он этого захочет.

    Но при условии, что предложение устроит и клуб, и футболиста. Если такое случится, то мы должны подготовиться – найти ушедшему замену», – сказал Семак.

    • В феврале 2019 года «Зенит» купил Азмуна у «Рубина» за 12 миллионов евро.
    • В активе форварда 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
    • Рыночная стоимость иранца – 14,5 миллиона евро.

    Семак: «Локомотив» останется конкурентом «Зенита» после ухода Семина»

    Источник: «Чемпионат»

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