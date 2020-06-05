Семак: «Локомотив» останется конкурентом «Зенита» после ухода Семина»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».

«Останется ли «Локомотив» конкурентом «Зенита»? Останется – это однозначно. Что касается Семина, то он легенда «Локомотива», легенда тренерского цеха российского футбола – он это заслужил работой и преданностью клубу. С огромным уважением и симпатией отношусь к нему. Он прекрасно справлялся со своей работой», – сказал Семак.