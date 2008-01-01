Семак: «Локомотив» останется конкурентом «Зенита» после ухода Семина»

Уход Сёмина из Локо,со всех сторон выгоден зениту.Не покидает мысль,что руководству Локо дали отмашку,что бы убрали Палыча.На вроде того,что Федуну позвонили сверху насчёт Быстрова
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».
«Останется ли «Локомотив» конкурентом «Зенита»? Останется – это однозначно. Что касается Семина, то он легенда «Локомотива», легенда тренерского цеха российского футбола – он это заслужил работой и преданностью клубу. С огромным уважением и симпатией отношусь к нему. Он прекрасно справлялся со своей работой», – сказал Семак.
- Руководство московского клуба не стало продлевать контракт с Семиным.
- Новым главным тренером команды стал серб Марко Николич.
- «Зенит» – лидер РПЛ с 50 очками.
- «Локомотив» занимает второе место и отстает от первого на девять очков.