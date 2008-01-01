Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Семак: «Локомотив» останется конкурентом «Зенита» после ухода Семина»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».

    «Останется ли «Локомотив» конкурентом «Зенита»? Останется – это однозначно. Что касается Семина, то он легенда «Локомотива», легенда тренерского цеха российского футбола – он это заслужил работой и преданностью клубу. С огромным уважением и симпатией отношусь к нему. Он прекрасно справлялся со своей работой», – сказал Семак.

    • Руководство московского клуба не стало продлевать контракт с Семиным.
    • Новым главным тренером команды стал серб Марко Николич.
    • «Зенит» – лидер РПЛ с 50 очками.
    • «Локомотив» занимает второе место и отстает от первого на девять очков.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:16
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2464

      алдан2014 27 минут назад

      Уход Сёмина из Локо,со всех сторон выгоден зениту.Не покидает мысль,что руководству Локо дали отмашку,что бы убрали Палыча.На вроде того,что Федуну позвонили сверху насчёт Быстрова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -53

      Волька 2 часа назад

      симак сольет пару матчей и язык в жопу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3938

      порт > Волька 2 часа назад

      Зачем ему твой язык в жопе?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76836
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru