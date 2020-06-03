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    «Севилья» планирует подписать Ракитича свободным агентом

    «Севилья» намерена подписать полузащитника «Барселоны» Иван Ракитича свободным агентом

    Хорват уже выступал за испанский клуб с 2011 по 2014 год.

    «Севилья» рассчитывает подписать 32-летнего хорвата свободным агентом несмотря на то, что срок его контракта с «Барселоной» истекает лишь в июне 2021 года.

    На данный момент Ракитич не может договориться с «Севильей» о зарплате.

    В «Барселоне» полузащитник зарабатывал около 8 миллионов евро в год.

    «Севилья» не может предложить схожие условиях.

    • В текущем сезоне Ракитич провел за «Барселону» 31 матч и сделал четыре ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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