«Севилья» планирует подписать Ракитича свободным агентом

«Севилья» намерена подписать полузащитника «Барселоны» Иван Ракитича свободным агентом
Хорват уже выступал за испанский клуб с 2011 по 2014 год.
«Севилья» рассчитывает подписать 32-летнего хорвата свободным агентом несмотря на то, что срок его контракта с «Барселоной» истекает лишь в июне 2021 года.
На данный момент Ракитич не может договориться с «Севильей» о зарплате.
В «Барселоне» полузащитник зарабатывал около 8 миллионов евро в год.
«Севилья» не может предложить схожие условиях.
- В текущем сезоне Ракитич провел за «Барселону» 31 матч и сделал четыре ассиста.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo