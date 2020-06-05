«Севилья» планирует подписать Ракитича свободным агентом

«Севилья» намерена подписать полузащитника «Барселоны» Иван Ракитича свободным агентом

Хорват уже выступал за испанский клуб с 2011 по 2014 год.

«Севилья» рассчитывает подписать 32-летнего хорвата свободным агентом несмотря на то, что срок его контракта с «Барселоной» истекает лишь в июне 2021 года.

На данный момент Ракитич не может договориться с «Севильей» о зарплате.

В «Барселоне» полузащитник зарабатывал около 8 миллионов евро в год.

«Севилья» не может предложить схожие условиях.